兩會｜工聯會17建議提案　吳秋北倡內地允港府購閒置房作公屋

全國兩會將分別於3月4日和5日在北京召開，身兼港區全國人大的工聯會會長吳秋北稱，將建議內地政府允許港府整體購買大灣區城市閒置商品房作為香港公屋，解決本港基層市民住房困難，推動大灣區融合。



工聯會港區全國人大代表、全國政協委員將在兩會期間，提交17項建議和提案，推動香港融入國家發展大局。吳秋北與工聯會兩位全國政協委員、理事長黃國和秘書長馬光如，今日（26日）交代17項建議和提案詳情，涵蓋優化人口發展戰略、優化跨境交通運輸、跨境醫療互助共用、設立民生事務一站通、兩地政府文書互認等，期望促進粵港澳大灣區深度融合發展。

吳秋北說，香港熟地稀少，興建公屋的建築成本高昂，以「簡約公屋」為例，每單位成本超過86萬，單位每月管理費達到2,450元，而這水平的管理費，若在部分大灣區城市如東莞、深圳龍華區、佛山等租住房屋，已能租到三房單位，最小有700平方尺。因此，將建議內地政府允許港府整體購買內地大灣區城市閒置商品房作為香港公屋，解決香港基層市民住房困難。

他又指，中央政府在2020年6月1日正式推動海南自由貿易港，是國家最大經濟特區，香港作為國際自由貿易港，兩地應該強強合作，加速各領域發展，故工聯會才提出「關於海南自貿港與香港特別行政區建立戰略合作夥伴關係」建議。

吳秋北又指，國家人口接近或達到峰值，人口自然增長率貼近零（2021年為0.34%），專家預測提前進入負增長時代，此外，國家總和生育率2022年只有1.18，低於2.1的更替水準。因此，亦會提出國家需要及早全面落實「支援生育、優化人口發展戰略」，保證人口結構的可持續性的建議。

黃國建議優化「雙重驗車」、「雙重保險」規定

全國政協委員的黃國表示，大灣區城市已實現一小時生活圈，隨著全面通關，對跨境交通運輸需求大增，加上港珠澳大橋港車北上不設配額，預計45萬名香港私家車的車主和乘客受惠。工聯會建議優化「雙重驗車」、「雙重保險」規定，推動驗車和保險整合標準的兩地合一，助大灣區融合發展和便捷流通。

黃國又說，現時兩地政府發出的文書，例如出生、死亡、婚姻證明或無結婚紀錄證明書，兩地政府部門互不認可，對市民帶來很大困擾，所以會提出解決兩地政府文書互認的問題。

隨著越來越多港人回內地投資置業，衍生不少港人在內地購房的矛盾，或被發展商及仲介誤導等問題。黃國表示，也會提出關於做好港人在內地置業的銷售規管和宣傳教育事宜。

馬光如倡港澳設「廣東省民生事務一站通」

另外，在大灣區發展及生活的港人將不斷增加，但具體辧理要求及程序，基於兩地制度、文化差異，執行期間出現一些操作及技術問題，馬光如將提出政協提案，建議廣東省政府在香港和澳門設「廣東省民生事務一站通」綜合服務中心，提供一站式資訊、諮詢及服務窗口，提升服務的效率，便利民眾。