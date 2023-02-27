深港「對接北部都會區發展策略專班」首開會 就對接範疇交流

財政司副司長黃偉綸今日（27日）率領香港特區政府代表團，與深圳市常務副市長黃敏率領的深圳市政府代表團，在深圳舉行首次「對接北部都會區發展策略專班」會議，雙方就與北部都會區合作對接範疇，包括跨境交通、口岸規劃、前海發展、落馬洲河套區建設等交換意見。



特區政府在粵港、港深合作機制下成立「對接北部都會區發展策略專班」，就北部都會區相關事宜，加強香港與內地的溝通和協作，專班今日在深圳舉行首次會議。

特區政府代表在會上介紹了北部都會區的規劃及推展情況，深圳市政府亦介紹了深圳方面對接北部都會區的相關發展計劃。港深雙方就與北部都會區的合作對接範疇，包括跨境交通、口岸規劃、前海發展、落馬洲河套區建設等交換意見。雙方同意繼續加強合作，善用北部都會區與大灣區城市，特別深圳在產業規劃、土地使用、生態保育等領域產生的協同效應和機遇。

會議後，特區政府代表團一行到訪前海深港現代服務業合作區，聽取深圳市前海管理局介紹前海的最新發展。

出席今日會議的特區政府官員還包括發展局局長甯漢豪、政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局局長謝展寰、運輸及物流局局長林世雄、財經事務及庫務局局長許正宇、署理保安局局長卓孝業、文化體育及旅遊局副局長劉震和創新科技及工業局副局長張曼莉，及其他相關部門的首長。