口罩令取消　江玉歡蘭桂芳除罩慶祝　黃俊碩搭車續戴｜政壇諸事町

口罩令今日（3月1日）零時起取消，大家在公眾場所可以不戴口罩！立法會議員江玉歡昨晚特意到蘭桂芳感受「脫下口罩」的時刻，好好慶祝一番。部份議員就比較保守，民建聯會計界議員黃俊碩就話，在人多擠迫的地方仍然會戴口罩。



陳凱欣：女士要重新習慣化妝出街

口罩令取消的首日，大家會否繼續戴口罩返工返學去玩？一直要求政府加快取消口罩令的江玉歡，昨晚特意到蘭桂芳「倒數」，迎接除下口罩的一刻，更表示「多謝超哥（李家超）！」

早上除罩活動的議員還有陳凱欣，她到九龍寨城公園呼吸新鮮空氣，感到特別醒神。不過3年以來首次「真面目示人」，陳凱欣說相信女士都會有同感，就係要重新習慣化好妝先出門。另外，兩名男將工聯會陸頌雄和新民黨李梓敬，都在出外工作前自拍，記下不用戴口罩出外的一刻。

林振昇去澳門 目測八成人繼續戴

勞聯林振昇就在這個「大日子」搭金巴前往澳門，他也沒有戴口罩，但就說目測有八成人繼續戴，比他想像中多。

戴與不戴由硬性規定變成個人選擇，每個人都有自己取態。今日到深圳考察的民建聯黃俊碩，就選擇人多擠迫、公共交通、院舍、醫院等地方繼續戴口罩，他說除了新冠病毒，口罩可以預防其他上呼吸道感染，又說其實在疫情前也會戴口罩搭車預防流感。

而同行的黨友顏汶羽亦表示在人多擠迫、高危的地方會繼續戴口罩，但在考察期間乘坐專車時，他就除下口罩呼吸清新空氣。他說：「唔戴口罩，我覺得塊面凍左！」