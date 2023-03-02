政壇諸事町｜趁兩會與甄子丹自拍　李鎮強升呢「宇宙第二強」？

全國政協會議周六（3月4日）揭幕，多名港區全國政協委員今日（2日）乘坐中午出發的包機到北京出席會議。身兼立法會議員的李鎮強把握上機前的時間自拍打卡。他在社交平台上載了與另一位全國政協、「宇宙最強」甄子丹的合照，隨即引來其他議會同僚留言笑稱：「你而家係宇宙第二強」。



李鎮強把握機會與「宇宙最強」甄子丹合照（李鎮強FB圖片）

李鎮強今早（2日）上載一張與文化藝術界政協、被稱「宇宙最強」的甄子丹的合照，即時引起其他立法會同僚關注，而何敬康、林琳等人紛紛留言，包括：「你而家可能係宇宙第二強」、「宇宙最強李鎮強」等。

管浩鳴冀為非牟利機構打通「任督二脈」

另一位身兼全國政協的立法會議員管浩鳴則表示，自己懷著感恩與榮幸的心情參加兩會會議，期望繼續與各持份者同心協力，凝聚高端智慧，優化社會福利及保障政策，為民解憂。他認為內地的安老政策較香港優勝，可以藉此機會探討港人到大灣區安老的政策，為非牟利機構打通「任督二脈」，有助紓緩本港醫療安老的壓力。

邵家輝則上載包機上與吳傑莊、范駿華的合照（邵家輝FB圖片）

自由黨議員兼全國政協邵家輝也在社交平台分享登上包機後的照片，可見邵家輝與范駿華相鄰而坐，吳傑莊則坐在二人前一行的座位，似是負責掌機拍攝。吳傑莊曾向《香港01》透露將攜帶多種直播器材，包括腳架、補光燈、穩定器等到北京，看來他的拍攝裝備在北京期間必定有機會大派用場。