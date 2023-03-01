兩會有乜要準備？　陳仲尼備加濕器避流鼻血　吳傑莊成攝影發燒友

全國兩會舉行在即，一眾港區全國政協委員、人大代表的新丁、舊人正積極準備提案。不過兩會今年再度採取閉環方式，政協及人大代表大部份時間也需要留在酒店內，他們會準備甚麼「法寶」令自己「食得招積、住得舒適」呢？《香港01》帶大家一起「窺探」他們的行李箱。



陳仲尼趁出差要甩走「幸福肥」

政協及人大會被分配到北京不同酒店，而各間酒店的膳食質素一直有傳各有參差。新任全國人大代表陳仲尼透露，自己將首次入住北京飯店，被問到會否準備「小零食」以防不時之需時？陳仲尼笑稱，自己近來應酬活動多了，身型也變得「幸福」了，要好好利用閉環時間吃得健康些，故不會帶零食。

不過他興奮地說，加濕器是他的兩會必需品。他解釋指北京每年3月期間，天氣變得乾燥，使人容易流鼻血，因此他晚上必需要開着加濕器睡覺。他又指自己會帶備和「連花清溫茶」同屬於治療新冠中藥的「金花清感顆粒」。

吳傑莊怕凍 帶多幾件厚衣服

全國政協委員吳傑莊則化身為攝影「發燒友」，將攜帶多種直播器材，包括腳架、補光燈、穩定器等一同前往北京，他更笑指「filter（濾鏡）一定要有」。他解釋這是為了在線上採訪時有更好的畫質。陳仲尼怕乾，而吳傑莊則指自己怕凍，擔心在人民大會堂門外輪候入席期間較大風，因此他會準備多幾件厚衣服。

施榮懷提早到北京 小心準備免再病

去年前往北京參與兩會期間，突然確診的全國政協委員施榮懷透露自己因工作關係，目前已身處北京，為免「重蹈覆轍」錯失兩會，他指自己這幾天仍會配戴口罩、小心為上。施榮懷表示，北京近日天氣晴朗，對於兩會將即也愈感興奮。三人當中唯一一個帶備零食的他分享自己準備了麻辣果仁及蝴蝶酥。