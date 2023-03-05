財政預算案｜陳茂波到訪知專學院穿唐裝　了解職專教育學生學習

財政司司長陳茂波昨日（4日）到訪香港知專設計學院，了解他在近年持續增加對職專教育投入資源下的實況。他跟學生一起畫紙樣、「車衫」，又穿上唐裝，在虛擬場景一嚐坐人力車穿越古裝街頭。

他在新一份《財政預算案》中推出為期兩年的先導計劃，在2023/24學年起，供中學生在文憑試的框架下同步修讀職專教育相關課程，同時又向「創意智優計劃」，再注資5億元。他相信，預算案相關對本地人才培養的計劃，能為年輕人提供更多不斷增值的機會。



陳茂波今日（5日）發表題為「多元出路、創意無限」的網誌，提到特區政府為了加速推動本港經濟的發展，在全力吸引人才的同時，亦同樣重視本地人才的培養。

重視本地人才培養

他在昨天訪問職業訓練局轄下的香港知專設計學院，了解學生的學習情況。他們分別主修時裝設計、藝術科技、化妝造型等不同專業，是在傳統課室的學習模式以外，更多的實驗工場體驗，激發更多不同層面的思考和創作，讓學習過程變得更互動。

陳茂波網誌上載的照片和影片，跟學生互動，他還向學生們講出勉勵的說話，又親身畫紙樣、裁剪及縫紉等的製衣工序，即場試用「衣車」去「車衫」，似模似樣。

他又體驗在虛擬場景中拍攝的過程，由分別修讀時裝設計、化妝造型及藝術科技的學生，一手包辦整個製作流程。陳茂波穿上一件正面看是唐裝，原來後面只是綁結的戲服，然後坐上一架人力車上，與合成的古裝街景合照。他讚揚學生的專業，相信他們一定會學有所成。

下學年DSE考生同步修讀職專課程

他特別提到過去幾年，特區政府持續增加對職專教育投入的資源，新一份預算案中推出為期兩年的先導計劃，在2023/24學年起供中學生在文憑試的框架下同步修讀職專教育相關課程，並在修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第三級的職專教育文憑，讓他們可順應個人興趣，探索更多個人未來發展的路徑。

陳又表示，特區政府一直致力推動文化創意產業的發展，自2009年推出的「創意智優計劃」，截至去年9月底已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1.3萬家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。

▼2月22日 陳茂波公布財政預算案重點▼



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「創意智優計劃」加碼5億元

經過十多年的發展，他認為，這計劃成功為本地創意產業培育出不少生力軍，當中更獲國際肯定，舉例指「動畫支援計劃」為200多家本地初創公司提供資金和技術指導，讓其原創動畫在影視中向各地買家展示，部分製作更在日本的大賽中得獎。



今年的預算案中，他再向「創意智優計劃」注資5億元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。

多項計劃撥資源為年輕人提供增值機會

陳茂波又列出預算案在增撥資源的多項計劃，稱是為年輕人提供更多不斷增值機會，讓他們更好把握香港在高質量發展中的機遇，並為本港「八大中心」的建設壯大本地人才庫，也為香港的發展提供所需的人力資源，包括向「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，加強物流業的人才培訓，推動行業朝高質量發展，以及推出「專上學生金融科技實習計劃」，讓學生更早培養對金融科技的興趣。