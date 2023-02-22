財政預算案｜資助香港及大灣區大專生跨境實習　培育金融科技人才

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助，於金融科技企業跨境實習，培育金融科技人才。

另外，國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」，首年名額將增至四百五十名。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波宣布，政府將推出「專上學生金融科技實習計劃」，為本地及大灣區的專上學生提供資助，令學生可以在本港或大灣區的金融科技企業，取得跨境實習工作經驗，及早培養他們投身金融科技事業的興趣，藉此壯大本地的金融科技人才庫

陳茂波指，人才是發展的最重要資源，而香港的未來，取決於能否持續供應大量優秀人才以應付市場所需。政府在推出「搶人才」措施的同時，首要仍是積極培養和留住本地人才，將會從教育和培訓入手，裝備好青年人與業界人士，也讓本地人才看到機遇和希望，繼續在香港打拼。

另外，陳茂波亦宣布，香港國際航空學院與內地院校合作推出的「大灣區青年航空業實習計劃」的首年名額，將由三百增至四百五十名，以培育更多青年投身航空業，應付香港及內地航空業的長遠人力需求。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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