被DQ區議員朱江瑋被拒入境澳門　指意圖破壞秩序

被DQ的前油尖旺區議員朱江瑋在社交平台發文，指：「呢排工作遇到樽頸，諗住放自己一日假」，今日(5日)原擬到澳門走一轉，惟最終被拒入境，原因為「意圖從事破壞澳門秩序的活動」。

據朱上載的圖片顯示，他在港珠澳大橋出人境事務站，被澳門當局指「存有強烈迹象顯示，利害關係人企圖入境澳門特別行政區從事危害澳門特別行政區公共安全或公共秩序之活動」。最終被拒入境澳門。

朱江瑋形容為欲加之罪，而就他所見，「成個大廳幾10人，都被拒絕入境」，不過，他亦指「出到香港境，可以plan(計劃)台灣和日本之遊啦」。

朱江瑋在2021年9月，被政府裁定未能通過宣誓，而失去旺角南的區議員議席，其後經營網購零售生意。

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