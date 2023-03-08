公立醫院接連冧石屎　梁熙促遇事立即交代　倡引入第三方勘察檢查

醫管局轄下醫院接連爆出冧石屎、冧假天花，以及手術燈掉落等多宗事件，醫管局今日表示會1個月內檢查轄下所有醫院的設施及結構，並成立檢討委員會檢視。



民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙歡迎醫管局成立委員會，但認為遇到高風險問題或事故，醫管局應立即向公眾交代，以挽回公眾信心。



須全面檢視樓宇結構及盡快維修

醫管局指，轄下7個聯網共43間醫院，將於1個月內檢查設及結構安全，相關工作由樓宇勘察顧問公司富士達負責。梁熙非常不滿該公司的工作表現，提出應考慮 引入另一顧問公司，以第三方的角色勘察，以加快完成檢測程序及維修。

不少醫院樓齡都超過30年，梁熙認為近日冧石屎與樓宇老化有關，指醫管局亦應全面檢視醫院樓宇結構，如有問題就要盡快維修。

↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓



事件發生多月竟無公布不能接受

至於近日多宗事故都是由市民揭發，並非醫管局主動交代，其中青山醫院冧石屎更發生多個月，在傳媒查詢前醫管局完全沒有公布。梁熙直言不能接受，指這些事件無人受傷只是僥倖，但已經足以令病人、家屬、職員擔憂。他要求若有同類事故發生，醫管局掌握基本資料後便應第一時間對外公布。

他歡迎醫管局成立檢討委員會，期望醫管局可改善事故通報機制。