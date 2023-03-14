逾1.9億元提升智方便　研可開通「廣東省統一身份認證平台」帳戶

「智方便」平台曾被立法會議員譏為「至唔方便」，政府今日（14日）向立法會交代提升「智方便」平台的建議，擬動用逾1.9億元，期望2025年年底前實現「一網通辦」。



創新科技及工業局又指，政府資訊科技辦公室正與廣東省相關部門採討以「智方便」為實名身份認證渠道，讓港人開通「廣東省統一身份認證平台」帳戶，接達廣東省的政務服務，又指會與廣東省積極研究採私隱和安全的適切技術方案。



政府擬動用約2億元提升「智方便」（資料圖片）

根據創新科技及工業局提交立法會資訊科技及廣播事務委員會文件，政府會更新「智方便」流動應用程式的設計和功能，讓市民無需登記「智方便」帳戶，亦能獲取一系列與生活相關資訊，如出最新天氣和交通狀況、食物安全與衞生資訊等。當局又建議提供「一鍵登入」功能，讓市民可直接透過「智方便」帳戶接達常用政府服務，而非只是登入部門入門網站，便利市民即時查閱個人帳戶資訊或透過「填表通」快速遞交資料。

提供一次性授權及增容貌辨識功能

資科辦正構建「授權數據交換閘」，方便市民可經由「智方便」提供一次性授權，獲取其原本由不同部門已收集的個人資料，在申請其他政府服務時透過「填表通」功能自動輸入，省卻重複輸入或遞交相同資料需要。「智方便」的整體操作流程也會簡化，無需要求用戶每次授權。政府強調在簡化授權過程中，會諮詢個人資料私隱專員的意見，確保市民的個人資料保障符合《個人資料(私隱)條例》的規定。

此外，政府建議為滿足機構希望利用「智方便」為重要或大額交易提供額外即時身份認證功能，「智方便」將新增額外的容貌辨識身份認證功能，在用戶授權下，可儲存其已跟入境事務處紀錄比對成功的容貌模板，以便在進行重要或大額網上交易前，以該容貌模板比對手機即時拍攝的用戶面容，加強認證用戶身份。

新功能預計2024年起分階段推出

政府又預計，警務處的電子交通告票平台和網上牌照申請服務、入境處的網上申請出入境記錄和出生與死亡登記等、康樂及文化事務署的新版康體通、運輸署的網上申請港車北上不設配額計劃和網上申請國際駕駛許可證等服務，會在今年內採用「智方便」服務。

當局計劃今年年中向財委會申請撥款，今年下半年展開招標。預期「智方便」提升後的新功能會在 2024 年至 2025 年分階段推出。