簡約公屋｜工聯會促柴灣選址盡早動工 吳秋北：需求迫切

政府計畫5年內興建3萬伙簡約公屋，但造價高昂引發爭議。工聯會今日（19日）下午在北角舉行簡介會講述詳情，工聯會會長吳秋北指，柴灣選址是簡約公屋8幅用地中，唯一一幅港島區用地，促當局應及早動工、盡快落成。



吳秋北促請政府就計劃多作主動解說，以釋除市民疑慮，強調不應因小枝節而否定整個計劃。



吳秋北指，柴灣的簡約公屋屬計劃次輪項目，但港島租金較九龍及新界為高，住在不適切居所的港島居民，需求更為逼切。他促請政府盡快啟動柴灣的項目，又指簡約公屋是暫時性措施，不影響當區發展規劃。

吳秋北：劏房戶情況 見者流淚

他稱，曾多次探訪住在劏房的居民，真正是見者流淚。簡約公屋是短期內能夠改善基層現狀的方法，值得支持。他重申，當局有責任盡快改善劏房居民的生活，特別是要讓孩子們可以健康成長，讓家庭可以有活動空間。

至於為何舉行簡介會，吳秋北解釋自簡約公屋公布以來，社會充斥不同聲音和疑問，故拋磚引玉，同時也促進居民對簡約公屋的理解。但他指政府掌握更全面資訊，希望政府日後也能多做地區諮詢和解說工作，讓當區居民可以安心，又形容簡約公屋的興建實屬雙贏，既為改善區內交通和社區配套帶來契機，也讓劏房戶得以改善環境。

他認為，當局有必要壓縮簡約公屋落成時間，尤其是港島和九龍的選址，以加快幫助有需要市民改善生活環境，做到安居樂業，令市民有獲得感、幸福感。

▼簡約公屋八幅土地選址▼



+ 3

郭偉強促加強社區設施配套

另一名工聯會立法會議員郭偉强也指，柴灣是唯一選址港島的簡約公屋項目，不應放在第二批項目上，認為政府須加快落成柴灣的簡約公屋，同時要加強社區設施，如街市及交通配套等。

郭偉強指，簡約公屋的討論不應只限於議會或坊間評論，要深入群眾，畢竟項目牽涉公帑的使用。他又引述房委會數據指，多年來公屋平均輪候時間不減反增，由2013年的2.7年，持續上升至2021年超過6年，故對政府有破格思維在短期內紓緩輪候壓力，表示大力支持。他提議增設預先登記機制，讓有需要的市民先入表登記，亦方便當局了解地區需求。