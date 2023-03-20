組建中央港澳辦　盧文端解讀：顯示港澳台工作領導體制趨同化

全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，解讀中央港澳工作辦公室的組建，指是理順和加強港澳工作領導體制，並指是預示港澳台工作領導體制趨同化，香港作為「一國兩制」的先行者，未來需要在祖國統一大業上發揮特殊作用。



盧文瑞強調，和統會只是個民間交流組織，批評美方沒理由規管，做法多此一舉。（資料圖片）

盧文端在《明報》的文章中指，國家主席習近平於人大會議閉幕會上提到「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，突顯香港對國家發展的重要性。他認為當中有4點特別值得重視：分別是香港必須堅定走國際化道路，應對美國的制裁封鎖；香港參與粵港澳大灣區建設，應該是向內融合、向外發展；香港發展創新科技，要為突破美國的科技「卡脖子」做實事；及組建中央港澳工作辦公室，既是要更有效保障香港在強國建設中更好地發揮作用，也顯示港澳台工作一體化趨勢。

他又針對有關港澳台工作一體趨勢作更仔細分析，指當中有兩重意義：理順和加強港澳工作領導體制，指中國共產黨是國家的執政黨，港澳事務一直是執政黨領導。自中央港澳工作協調小組轉變為中央港澳工作領導小組後，中央港澳工作的領導體制開始成形。之前的港澳辦實際上也是「一個機構，兩塊牌子」——既是中共中央港澳工作領導小組辦公室，亦是國務院港澳事務辦公室。

保證香港在強國建設更好發揮作用

他指，現時香港由亂轉治走向由治及興的過程，證明這種領導體制能有效維護國家主權、安全和發展利益，及保持香港長期繁榮穩定。面對日益複雜的國際環境，直接組建中央港澳工作辦公室，加強中央對港澳工作的領導，可以在體制機制上保證香港於強國建設中更好地發揮作用。

推進統一大業發揮特殊作用

至於第二點，盧文端認為中央港澳工作辦公室的設立，顯示港澳台工作領導體制趨同化。因為組建中央港澳工作辦公室後，將與中央對台灣工作，即中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室「一個機構，兩塊牌子」完全一樣。他指，這當然不止名稱字眼的簡單相同，而是體現之間的相關性和實質聯繫。

他認為，從中共二十大報告到習近平人大會議閉幕會上的重要講話，都是將推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業放在一起論述。而推進祖國統一，是強國建設的重要組成部分。香港率先實行「一國兩制」，在參與強國建設中，如何為推進祖國統一大業發揮特殊作用，是香港需要重視的問題。