交通工具加價　特首李家超：政府會把關　考慮市民承擔能力

因應全國兩會舉行而休會兩星期的行政會議今日（21日）復會，行政長官李家超開會前見記者，表示下午將會舉行粵港合作聯席會議，討論如在大灣區注入更大發展動能，是上任後首次舉行，明天則舉行​「融入國家發展大局督導組」第二次會議，又透露官員將更多到內地，與內地有更多接觸。



談到交通工具加價，李家超說政府會審慎處理，並會考慮市民承受力。



粵港合作聯席會議 4年來首次實體舉行

李家超指日前到訪北京，共拜訪了11個機構及部委，感謝他們支持香港發展，又指香港會繼續把握發展機會。他透露，今午將與廣東省省長舉行粵港合作聯席會議，他指這是相隔4年後首次舉行實體會議。他指，是次會議將會討論如何為大灣區注入更大的動能，他指大灣區「九加二」各有優勢，預期將單一城市訓練成跑得遠、跳得高的隊伍，倒不如將各城市均訓練成跑得遠、跳得高的隊伍。

他指，融入家發展大局小組將於明天召開第二次會議。他回顧香港與內地通關已逾一個月，他指各官員、局長將會到訪內地，與內地官員建立良好關係，過去數年，文體旅局、政制局等均有到訪內地。

李家超指，近日單日內地訪港人次已達10萬人次，他表示隨着各大型活動開展，如藝術展、欖球比賽舉行：「全面復甦係大直路，要團結一致，聯繫世界。香港風光無限！」

巴士公司向政府申請加價。（資料圖片/林靄怡攝）

交通工具加價會審慎處理

行政會議召集人葉劉淑儀認為巴士不應立即加價、「巴士加價官民共憤」，有記者問如何處理公共交通公具加價，以及何時交代港鐵可加可減機制。

李家超指不同交通工具加價會審慎處理，會考慮市民承受力、經濟狀況及觀感，稱政府會把關，但行政會議討論事項不會公開。他指行會每一位成員、官員、議員都是想為市民福祉處理政策考慮，對市民的關心理解，政府會對市民承擔能力嚴格把關。

擁有166年歷史的瑞士第二大銀行瑞士信貸近期陷入經營危機，被問到會否對港造成影響，李家超表示，香港銀行系統十分穩固，以他所知瑞士中央銀行已為涉事銀行提供協助，而這對香港銀行的影響十分細，本港銀行運作仍十分順暢及穩固，有信心本地銀行可以妥善處理。李家超又表示，出訪外地是建立關系、經貿合作等機會，香港必定會把握機會到訪不同地方。

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冀地區行政架構符合《基本法》地方諮詢功能

對於李家超昨日在《文匯報》提到，特區司局長與中央部委建立緊密聯繫，如何建立緊密聯繫，有否KPI要求？

李家超指司局長會緊密聯繫內地不同單位，上任後已經談及會展開不同活動，會積極主動融入國家發展，「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設都有機遇給香港，融入國家發展作為聯通內地及世界的橋樑，指過去在北京7天拜訪不同部委，大家都同意發展不同溝通聯繫，並指司局長不同城市單位面對面溝通。他指有不同元素更有效、更主動、更積極，面對面商談建立互信得到更多共識，會積極推動共贏多贏方案，不同單位城市推動方案是持久工程，會多方面方案與不同單位城市推出，達到長遠更高效成績。他指，《施政報告》一系列KPI有方案，達成會有公佈，例如下午與廣東省官員會面，如有成果都會公佈。

至於地方行政檢討有否完成，何時有定案。他指政制及內地事務局和民政及青年事務局會積極推進，希望地區行政架構符合《基本法》的地方諮詢功能，有結果會公佈。