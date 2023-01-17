港鐵票價︱張欣宇倡賺愈多、加愈少　利潤達$150億即啟動凍結機制

港鐵目前正檢討「可加可減」票價機制，「A4聯盟」立法會議員張欣宇今日（17日）接受電台訪問，批評港鐵「賺大錢，但壞車，仲加價」，提出調整票價計算方式，建議引入利潤對沖機制、並將票價與事故掛鉤。高鐵復運踏入第三天，張留意到可發售車票數量由今日（17日）起增至雙向合共1萬4千張，他認為數量保守，直言毋須限額：「賣曬飛就係限額啦」。



如全年延誤事故數量高於標準 下年則須凍結票價

張欣宇建議，港鐵引入利潤對沖機制，以利潤系數對沖加價幅度。當港鐵的車務及樓宇收益等基本利潤達到150億元，則應該凍結票價；基本利潤介乎100億至150億元，「基本加價幅度」則乘以0.25；基本利潤50億至100億元，「基本加價幅度」乘以0.5，如此類推。

張欣宇認為，該方案不單可確保港鐵有一定的利潤，為列車進行保養維修等，同時亦可令港鐵「賺錢之餘，唔好加重市民負擔」，兩者取得平衡。

他又建議，港鐵票價與事故掛鈎，量化每年車務表現指標。他指，以8分鐘為指標，計算每宗事故的受影響乘客人數，如全年因單次事故受8分鐘以上延誤的乘客人數總數高於標準，下年則須凍結票價。

高鐵每日售票量不應設限：賣曬飛就係限額啦！

至於高鐵周日（8日）起復運，可發售每日雙向高鐵車票由今日（17日）起增加至1萬4千張。張欣宇讚揚政府反應快，能迅速回應市民需求，但他認為車票數量增幅「太保守」，現時重開班次的雙向運力約每日4至5萬人，不足昔日運力的三分之一，認為車票量加幅可以更加進取：「班次本身就係限制人流，唔需要限額，賣曬飛就係限額啦！」