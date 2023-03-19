巴士加價｜葉劉淑儀斥：加幅「官民共憤」　憂公帑補貼變無底深潭

行政會議召集人葉劉淑儀撰文，以「巴士加價官民共憤」為題，猛烈批評日前提出加價申請的巴士公司要求加幅太高之外，又指政府為市民提供車費補貼，而隨著人口老化，若巴士車資越高，公帑補貼也會越大，擔心最終變無底深潭。



她又指，現時香港經濟逐漸復甦，相信交通流量會逐漸增加，質疑巴士公司為何要急於一時申請大幅加價？她不認為巴士公司過去三年因為經營困難，政府便應立刻批准大幅度加價，建議營辦商不妨多努力一兩年，再作加價申請。



五間巴士公司就六個專營權日前申請加價，龍運巴士要求加價8.5%、九巴要求加價9.5%、大嶼山巴士要求加價9.8%、新巴及城巴(專營權一)則所有路線劃一加價二元、城巴(專營權二)更希望爭取機場路線加價50%、非機場路線日常服務及通宵路線加價23%！

行會召集人葉劉淑儀昨晚（18日）在社交網站發文指，對巴士公司此時申請加價，非常有意見。她稱，明白近年專營巴士行業營運環境明顯惡化，過去三年除受到疫情影響外，港鐵不斷加大鐵路網絡，對巴士公司營運影響甚大。香港有六個巴士專營權，分別是龍運巴士、九巴、大嶼山巴士、新巴、城巴(專營權一)，及城巴(專營權二)，六個巴士專營權近年虧損由330萬至超過2億元不等。

雖然認同巴士公司經營環境惡劣，但直斥是次巴士公司申請加幅之高，簡直是「官民共憤」。

葉劉淑儀憂人口老化 政府車資補貼開支變無底深潭

她解釋，過去數年疫情肆虐，政府推出公共交通費用補貼計劃，後來更將此計劃優化，將為每名每月超出200元公共交通開支的市民，提供三分之一補貼。全港交通流量過去大受疫情影響，巴士營辦商經營困難無庸置疑，不過政府推出公共交通費用補貼計劃之餘，去年九月開始，更將長者及合資格人殘疾人士公共交通票價優惠計劃符合資格的年齡，由65歲下降至60歲。另一方面政府預期人口將持續老化，尤其以未來10年最為急劇，推算將2036年65歲及以上長者比例大增至31%。巴士營辦商大幅申請加價，政府未來補貼開支豈非大增？

她舉例，以城巴（專營權二）申請驚人加幅23%為例，政府需就此作出大額補貼；新巴及城巴劃一加價二元，即使原本設有65歲長者收費，政府仍需要向其所有巴士線的每名乘客提供約0.7元至2元不等的補貼。政府作出如此大額補貼，變相是巴士加價愈多，政府補貼越多。政府補貼無底深潭、60歲以下市民搭巴士卻愈來愈貴，這不是「官民共憤」嗎？

政府不會向企業保證有「必賺」利潤

葉劉淑儀續指，面對公共事業，政府批出專營權時通常都有利潤管制計劃，運輸及物流局代表在立法會表示將會考慮一籃子因素，包括港鐵採納的「可加可減」機制，雖然一直以來香港的巴士行業，沒有量化的公式來管制利潤，但政府亦不會向任何企業保證有「必賺」的利潤。任何行業都有高低起伏，過去三年絕大部分行業經營出現困難，老字號結業、中小企資不抵債而倒閉，政府也沒有對他們作出利潤保證。