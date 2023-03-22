融入國家發展大局｜李家超：要做好調研、協調統籌及監察落實

由行政長官李家超任組長的「融入國家發展大局督導組」今日（22日）舉行第二次會議，李家超指政府要有所發揮並達到成果，要做好三方面工作，分別是各政策局做好調研，包括諮詢相關業界及持份者；二是協調統籌，領導官員要發揮好作用；及設定落實目標，不時監察進度。



他又指，三名擔任督導組副組長的司長，即政務司司長、財政司司長和律政司司長，可以在協調統籌和監察落實方面，發揮領導力量。



今日的會議聚焦討論香港在推動融入國家發展大局的各個戰略，包括國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議和香港與內地不同區域合作的工作進展、未來重點推進項目及具體工作計劃。參與今日會議的包括三位司長、各副司長及政策局局長等。

李家超又表示，上星期率領八位局長拜訪中央部委和機構時，很高興各個部委和機構都支持「一國兩制」在香港成功實踐，支持香港特區更好融入國家發展大局。他深信各個部委及機構的支持，有利於全速、高效推展香港融入國家發展大局的工作。

隨着香港與內地實現全面通關，兩地人員往來回復正常，李家超要求及鼓勵特區政府不同司局長和公務員更常到內地不同省市，與中央及地方的相關單位建立聯繫，促進溝通和互信，共同為香港融入國家發展大局創造更有利條件。

胡健民指融入國家發展大局離不開「內港合作」（資料圖片/歐嘉樂攝）

胡健民：相關決策局已找到優先推進項目

另外，立法會通過推動港人港商融入國家發展大局的議案。政制及內地事務局副局長胡健民指，在由特首任組長的「融入國家發展大局督導組」領導下，相關政策局已找到應優先推進的項目，例如金融發展方面的重點工作包括深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通和優化「跨境理財通」；創新科技方面的重點工作包括繼續推進河套港深創科園發展和推進跨境數據流通等。

胡健民又指，融入國家發展大局離不開「內港合作」。香港特區已經與北京、上海、廣東、深圳、福建、四川、湖北、泛珠三角區域等省市成立區域合作機制，全面推進各方面的合作。

他又指，未來五年是香港發展關鍵時刻，在中央支持下，特區政府會繼續充分發揮和用好香港自身的獨特優勢和特點，推進各項工作，主動對接「十四五」規劃、大灣區建設、共建「一帶一路」倡議等，發揮「國家所需、香港所長」的重要作用，成為更好的內循環「參與者」和外循環「促進者」，為國家發展繼續作出貢獻。