張宇人指飲食界要輸入2000外勞　吳秋北：應循補充勞工計劃申請

香港各行業應否輸入外勞，再令立法會商界和勞工界議員唇槍舌劍。行政會議成員、自由黨立法會飲食界議員張宇人接受傳媒專訪，認為業界要輸入外勞，可先輸入2,000人以減輕本地員工壓力。



另一行政會議成員、工聯會會長兼立法會議員吳秋北則在電台節目中表示，應先做好人力資源規劃，並要善用現時已經行之有效的「補充勞工計劃」。



立法會飲食界議員張宇人。（資料圖片）

張宇人指飲食業本地勞工承擔多五成工作量

張宇人接受《星島日報》訪問時指，現時食肆人手不足，本地員工需要承擔多五成的工作量，指業界要求輸入2,000名外勞，「2,000人夠邊個用呢？但當中的心理作用很重要」。

吳秋北強調現有機制 並應考慮輸入外勞影響

吳秋北則在香港電台節目中表示，輸入外勞要先搞清楚目的，如果是為了壓低成本、替代現有勞動力就一定反對，而如果是補充人力不足，就希望業界解釋清楚。他引用最新數據指，本港仍有超過10萬人失業，認為應先為他們提供就業機會，同時盡量釋放婦女勞動力。

工聯會會長吳秋北。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於香港現時亦有輸入外勞，吳秋北指政府應善用現時的「補充勞工計劃」紓緩個別行業人手不足，而過去興建機場和高鐵時亦有透過此機制輸入外勞，一直行之有效。他說不能因為政府推出院舍輸入護理員特別計劃，建造業及運輸業便「有樣學樣」，強調香港不能長期依賴外勞，如行業有需要就應申請「補充勞工計劃」，而政府亦應該考慮輸入外勞後的情況，如打工仔薪金難上調、本地就業機會流失等。