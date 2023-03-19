逾半受訪工友反對輸入外勞　黃國：人手短缺癥結在人工低、福利差

本港經濟開始復甦，部分行業人手緊張，部分行業倡議輸入外勞。不過，工聯會今日（19日）發布一項有逾9千名工友參與的人力供求問卷調查結果，逾六成受訪者雖指行業確有缺人情況，不過當中53.7%受訪者直言不認同及十分不認同以擴大輸入外勞來補充勞動力。



負責調查的工聯會理事長、立法會議員黃國認為行業人手短缺的問題癥結是「人工低、福利差」，加上現時香港勞動參與率仍遠低於新加坡及澳門等地，強調政府應優先改善本地勞工福利及發掘和釋放勞動力，再考慮擴大輸入外勞。



調查於本月8日至15日進行，工聯會透過問卷方式共訪問9,031名各行各業工友，當中近三千受訪者屬運輸和建造業。結果顯示，受訪者認為行業人手短缺的原因，佔51.2%指是人工低及福利差、41.5%指工作條件差、31.1%沒有晉升前景、27.7%認為是疫情期間人手流失，及23.5%指年青人不願入行。

黃國認為，結果反映「有工無人做」主要癥結在於薪酬及工作條件欠佳。工聯會副理事長、權益委員會主任丘燿誠表示，有不少工友反映現時出現「五個人嘅嘢（工作量），三個人做」的情況，工作量大增。

建造業促政府分階段推工程 保人手供應

香港建造業總工會事理事長唐浩為建議政府加強培訓，開辦更多課程，如「白紙升中工」等，讓工友能夠掌握一門或多門技術，同時積極推動本港產業升級，提高科技應用，提高社會整體勞動力生產效率。

唐浩為又說，建造業存在「一時飽死、一時餓死」的情況。隨着疫情結束，政府大量工程開始推進，預計未來10年有約3萬多個大小工程開展，建議政府工程可分階段推出，避免與大量私人發展項目同時進行而搶人，確保行業有足夠人手應付。

黃國又指，政府統計處資料顯示，現時本港勞動人口約376萬，但勞動參與率僅57.9%，遠低於新加坡、澳門等地。他促請政府深入研究和分析本地勞動參與率偏低的原因，採取更主動積極、具針對性的措施。

工聯會建議當局推動人手緊張的行業提高薪酬待遇，刺激就業，亦要改善本港的工作條件，加強勞工保障，包括加強保障職業安全、減少長工時等。