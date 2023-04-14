鄧炳強孖女子看許冠傑演唱會　帖文透露二人關係｜政壇諸事町

撰文：倪清江
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保安局局長鄧炳強公務繁多，今晚（14日）忙裡偷閒，入紅磡體育館觀看許冠傑演唱會，而且不是一人去，而是孖一位名女士一同欣賞。他在Facebook帖文寫有「屬於我們年代的許冠傑」，沒有說明兩人關係，但觀乎二人面貼面自拍，可見這名女士只可以是一個人——鄧太陳嘉慧。

「炳嫂」金句：花若盛開，蝴蝶自來

鄧炳強夫人陳嘉慧較少被拍攝到，她在去年7月21日出席潮屬社團總會活動，與潮總屬下各屬會婦女骨幹和代表交流，並以「時代女性．平衡哲學」為主題進行分享。當時由於新冠疫情仍嚴重，鄧太戴了口罩，未能看到廬山真面目。

據潮總網頁資料，分享會氣氛熱烈，姊妹們紛紛從工作、生活、志向、願景等內容向鄧太陳嘉慧提問，交流互動，她也一一回答問題，公開她當年如何與鄧炳強局長邂逅、結婚、育兒開始，二人在反修例風波中如何互相扶持支援。她在會上說「花若盛開，蝴蝶自來」，「炳嫂」這句座右銘，據報獲得姊妹們熱烈掌聲。

鄧炳強早前也在Facebook展示他抱着一個BB女的相，嘆說「當日一手抱起嘅小女孩，今日已經亭亭玉立」，說的是他的女兒。（鄧炳強Facebook圖片)

到西九出席國家安全教育活動　光顧美食車收「秘訣」

另外，鄧炳哥今早到西九文化中心海濱長廊出席推廣國家安全教育活動「國安傳承雙節棍」，過百位學生同元朗耆樂警訊會員一齊草坪上舞動雙節棍，他稱看到小朋友認真努力耍海棉雙節棍，「真係說不出的可愛！」

鄧炳哥之後去光顧附近美食車，透露「車主」Leo分享炮製美食秘訣，「完全感受到佢幾咁用心經營，希望市民都可以多多支持。」

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