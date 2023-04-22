大灣區考察團邵家輝生日獲6女送心心　神秘嘉賓賀壽｜政壇諸事町

由行政長官李家超率領的大灣區考察團來到第二日，今日（22日）原來是自由黨主席邵家輝53歲生日，一班立法會議員在午宴時一齊賀壽，「壽星仔」邵家輝顯得十分靦腆，捧起蛋糕同向日葵合照。



李家超又神秘現身賀「牛一」，立法會主席梁君彥又話，今晚要邵家輝「萬歲」，壽星仔就祝願大家身體健康，「香港同國家都好！」



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一眾立法會議員今早參觀完比亞迪總部後，獲安排到鄰近的酒店午宴。原來今日亦是自由黨主席邵家輝議員「牛一」，一眾議員在酒店內和他慶生。

多名立法會「女將」包括「姐姐」葉劉淑儀、梁美芬、陳凱欣、容海恩等一同「畀心」合唱生日歌。平時相當嚴肅的邵家輝，一時間顯得十分靦腆，拎起蛋糕和向日葵合照，接受祝福。

未幾，特首李家超突然間現身，再同一班議員合唱生日歌，立法會主席梁君彥又話，「今晚東莞組邵家輝生日宴客！」邵家輝亦即場許願，話「祝各位朋友身體健康，事事如意，香港同國家都好！」一班議員亦附和叫好。

立法會主席梁君彥指，今日工作午餐很開心，議員很少機會離開香港聚餐，適逢邵家輝生日，大家幫他唱生日歌，更「屈緊」邵家輝今晚請食飯。