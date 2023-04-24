大灣區考察團｜李家超、梁君彥：行政立法對外展示齊心團結

特首李家超上周五（21日）起率領官員和立法會議員到訪大灣區多個城市，今日傍晚乘搭高鐵返港。



李家超連日來參觀了多個地點，包括比亞迪、騰訊、華為等公司，又考察了機械人公司、空港中心、青年創業基地、地下污水處理廠。他滿意今次行程的成果，又表示達成了3個目標。



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3日半考察16個項目 達成三大目標

李家超首先感謝廣東省委書記黃坤明、廣東省長王偉中對是次考察的重視，在三日半緊密的時間中，安排16項創科、藝術、環保等相關行程，供香港官員及議員與內地官員對話、溝通交流，自己臨離開廣州前更有機會與黃坤明及王偉中會晤。

他指是次考察達成了3個目標及成果。首先，考察體現了行政及立法機關的團結，他指是次考察團共有83位議員參與，形容眾人「同心同德做好訪問」，努力達成訪問良好效果；其次，考察團展示香港對融入大灣區的主動和積極，形容港府及立法會「坐言起行」；再者，他認為香港與大灣區考察城市及廣東省達成共識，要共同為大灣區建設，推動高質量發展。

▼參觀比亞迪▼



官員議員打成一片 強調要追時間、追結果

除此之外，李家超對於是次大型的立法會考察團的體會也良多。他指，是次訪問只是「起點」，強調港府官未來會繼續推動不同訪問及考察，更了解大灣區，令香港與大灣區有獲得更好結果的方案；他強調香港未來要追時間、追結果、追前列。他指在立法會的亂局、拉布、癱瘓都「過了」，現時首要工作為「敢於創新、打破樽頸」；最後一個強烈的感受則是官員與議員前所未有打成一片，他指眾人溝通及交流過程中愉快，認為十分難得，與過去亂局的立法會形成強烈對比，承諾未來會繼續凝聚「愛國者治港」的力量。

立法會主席梁君彥指，是次考察團由特首率領，眾人得到的成果相當多，認為是次的團結是行政、立法機構前所未有的「齊心做事」。他特別感謝政府、省市安排行程，令議員可在考察中到訪不同景點，認為議員可與省市官員有更好的交流。

▼參觀東莞-香港國際空港中心▼



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與王偉中討論未來科技發展與合作

被問到與王偉中會面時，討論了甚麼議題，有否涉及輸入外勞，李家超表示，討論包括了未來科技發展及合作，指與內地政府有共同的清晰目標，形容要「強強聯手」。他指香港的優勢在於吸引人才及培養人才，加上香港科研常被評為優質，但欠缺轉化成產品，認為香港未來可與大灣區城市合作，將科研產業化，強調港府官員必定會把握機會到訪大灣區不同的內地城市。

五一黃金周將至 李：港府協助業界逐步增加運力

五一黃金周將至，惟本地零售、運輸行業人手不足，當局是否已做好準備應付大量旅客？李家超指，各政府部門已向他匯報預計來港旅客人數，透露業界與政府已共同成立小組，應對黃金周期間訪港人數增加的情況，強調港府會協助業界逐步增加運力。

▼參觀瀝滘淨水廠▼

