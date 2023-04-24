大灣區考察團｜考察廣州淨水廠　全地下式設計外圍沒有臭味

大灣區考察團進行最後一日，東莞「紅隊」及佛山「紫組」在廣州集合，特首李家超率官員及立法會議員參觀瀝滘淨水廠，及後將會晤廣州市領導及廣東省領導，其後回港。



由李家超率領的立法會大灣區考察團將於今日（24日）完成行程，原本分開兩組的東莞隊和佛山團，今日會在廣州會合。早上先參觀瀝滘淨水廠，中午與廣東市領導敘餐，而隨團的立法會議員昨日（23日）需要預先做核酸檢測。

瀝滘淨水廠位於廣州新中軸線南部，是中國污水處理廠的「進化博物館」。水廠佔地面積約29公項， 每日可處理污水75萬噸。該淨水廠是全地下式設計，地面則是公園，除了節約土地，亦能減少鄰近居民的厭惡感。淨水廠以生物除臭等方式處理生活污水，供廣州各大河涌「補水」之用，亦為環境衞生、綠化等行業提供用水。除了瀝滘淨水廠，廣州市還有多個同類設施。

葛珮帆認為香港發展岩洞的成本高且時間長，認為香港可以研究廣州「地下建廠、地上建園」的新技術。（葛珮帆Facebook圖片）

葛珮帆倡借鑑廣州「地下建廠、地上建園」技術

民建聯立法會議員葛珮帆指，該污水處理廠設施由地面轉移到平均17米深的地下空間，全封閉運行，將臭氣等影響降至最低。她指污水廠像一個大公園，完全聞不到任何怪味，處理完的水更可以養魚養花。

葛珮帆指，香港污水處理廠一向建在地面，佔地大，又有臭味，成為不受居民歡迎的厭惡性設施，而近年有計劃把污水處理廠搬入岩洞，遠離民居，並釋放土地，例如於1995年啟用的赤柱污水處理廠是香港首個設於岩洞內的污水處理廠。不過，葛珮帆認為香港發展岩洞的成本高且時間長，認為香港可以研究廣州「地下建廠、地上建園」的技術、模式及經驗，是否適合引入香港，以進一步優化香港的污水處理，建設綠色智慧城市。