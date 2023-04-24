李家超老字號酒家飲早茶　家鄉點心「市橋白賣」係乜｜政壇諸事町

由特首李家超率領為期四天的大灣區內地考察團來到最後一日，李家超今早（24日）與廣州市市長郭永航到一家具嶺南園林特色、全國最大的老字號園林酒家飲早茶。李家超指眾人知道自己是番禺人，更特意安排了番禺傳統點心「市橋白賣」，坦言讓他倍感親切。



李家超今早與郭永航相約到一家具嶺南園林特色的粵菜酒家飲早茶。李家超指，酒家座落在荔灣湖公園畔，是全國最大的老字號園林酒家，十分愜意。從李家超上載在社交平台的照片可見，他今早與郭永航到訪的酒家是廣州三大園林酒家之一的「泮溪酒家」，該酒家於1947年創辦，1997年被評定為「國家級特級酒家」；1998年更被譽為「廣州市著名商標」。

李家超透露，郭永航於今年2月初曾率領代表團到訪香港，指當時大家談得很愉快：「港穗兩地地緣相近，人民之間的情誼深厚，在官、商、民等各方面都一直保持密切關係。 」

嘆早茶少不了「水滾茶靚，一盅兩件」，李家超更指，大家知道自己是番禺人，還特別安排了番禺傳統點心「市橋白賣」：「讓我倍感親切！ 不知道大家又喜歡吃什麼點心？」「市橋白賣」是廣州番禺傳統點心，將鯪魚打到起膠，加入臘腸粒、肥豬肉、陳皮等材料再冷藏，然後釀入白色的皮之中，與常見的豬肉燒賣、魚肉燒賣大為不同。