大灣區考察團｜議員東莞行程結束　與官湖邊食麻涌香蕉交流

大灣區考察團繼續行程，並分成兩組到不同地方。今日(23日)下午「紅組」先去參觀現代牙科技術有限公司，及後考察華陽湖國家濕地公園，最後參觀鰜魚洲文創園，完成東莞行程，明日會與另一組「紫組」的議員在廣州會合。



立法會考察團參觀華陽湖國家濕地公園，議員在門外大合照。（馮子健攝）

梁君彥指東莞物流園有助香港提升地位

立法會主席梁君彥傍晚總結行程時稱，議員親身會見部分港商是好的交流機會，可直接明白港商的困難，深切理解講好香港故事是港人肩負責任。他指香港是大灣區物流鏈重要角色，東莞物流園節省營運成本，有助香港提升國際航運中心及航空樞紐地位。

政制及內地事務局局長曾國衞指，東莞考察時間緊逼但「成果豐碩」，有助對大灣區發展深入了解，對及後互利政策有幫助，官員與立法會議員有良好互動。環境及生態局局長謝展寰稱，濕地公園是東莞政府推進生態建設立下決心，修復濕地打造國家級公園、提供遊憩用地，認為是一個好例子，北部都會區可以參考。

眾人初嘗「麻涌特產 」

下午參觀華陽湖時，政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局謝展寰、立法會主席梁君彥與議員步行至湖邊後，乘搭觀光船到對面。船上已準備麻涌特產，即麻涌香蕉，眾人吃得津津有味。不過，選委界議員管浩鳴身體不適，沒有乘坐觀光船。

立法會考察團參觀華陽湖國家濕地公園，步行至湖邊後，乘搭觀光船到對岸，船上準備麻涌特產香蕉，眾人吃得津津有味。（馮子健攝）

大灣區考察團繼續行程，官員及議員於觀光船品嚐麻涌特產香蕉。（馮子健攝）

陳勇指東莞文創園吸取成功經驗 香港需作出調整

及後「紅組」到達鰜魚洲文創園，議員分兩隊繼續考察。民建聯立法會議員陳勇指，園區內有新、舊式工廠大廈，做到保留傳統及歷史之餘，亦展望未來，「做到過去與未來對話」。他指台灣、新加坡都有活化項目，部分發展文創吸引年輕人，或許商業價值不高，但部分地方同時可以作寫字樓及發展創科產業，做到互補及收支平衡。

陳勇指東莞吸收成功經驗，將舊的活化，並提升現代化建築，相反他指台灣文創區現代化不多。他指香港地價貴，需要做得「精緻啲」，建議每層活化及建設不同特色。

大灣區考察團繼續行程，包括參觀鰜魚洲文創園。（馮子健攝）

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工聯會：香港美食車計劃失敗 呼籲借鏡東莞

工聯會立法會議員陳穎欣指，文創園低成本創業，美食車僅需繳交2500人民幣的月租，加上當地政府會在文創園定期舉辦活動，做法值得參考。她又稱。反觀香港美食車制度限制多，部分美食車籌辦需要過百萬元，建議參考內地做法，以及動用空置街市舉辦青年市集。工聯會立法會議員郭偉强亦指香港美食車計劃失敗，政策應拆牆鬆綁。