發展局：3年內再收回約200公頃棕地　主要供建房屋

發展局向立法會提交文件，指已先後為不同項目收回及清理約30公頃棕地，由現時至2026年，預計再收回約 200 公頃棕地。長遠而言，共有超過1000公頃棕地被收回作高密度房屋及其他發展，佔整體棕地超過6成。



政府指現時至2026年會收回約200公頃棕地供發展（資料圖片/綠色和平提供）

立法會發展事務委員會明日( 25日 )討論向受政府項目影響的棕地作業提供協助事宜。發展局指，除了向合資格受影響業務經營者提供金錢補償外，正致力加強協助有意另覓地點繼續營運的經營者。

由2019年7月至今年3月底，已協助21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等經營者，涉及約20.5公頃遷置用地，同時批出25個在遷置土地上興建構築物的豁免書。政府已安排一支跨專業專隊統籌不同部門處理規劃申請的前期準備工作，協助棕地作業者及早提交規劃申請，及在申請獲批後盡快取得其他部門審批落實重置。

發展局指，2020年12月至今年年3月，先後批出11幅合共約22,600平方米的用地，用途為工業、露天存放、汽車修理工場和貨倉。地政總署月內會為下一批5幅合共約7,600平方米的用地進行招標，以短期租形式提供政府土地予棕地作業者有更多時間準備及搬遷。

政府長遠目標是透過發展多層現代產業大樓，推動產業發展，並容納受政府清拆行動影響的棕地作業，會在邀請發展商提交發展意向書，今年起陸續為3幅鄰近元朗創新園的用地及2幅位於洪水橋的用地進行招標。當局預計首批多層現代產業大樓最快可於2027-28 年度落成，5幅用地可提供合計約72萬平方米樓面面積，當中約22 萬平方米可供容納受影響棕地業務經營者。