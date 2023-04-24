政府：四年已助21個棕地營運商遷移　短期擬推5幅地助重置

近年越來越多來自民間的聲音，要求政府發展及規管棕地，當局指過去三年已因應不同項目收回約30公頃棕地，預計至2026年會再收回200公頃，更指長遠會收回1000公頃棕地。發展局指，會安排一支跨專業專隊統籌不同部門處理規劃申請的前期準備工作，協助棕地上的作業者及早提交規劃申請以遷移至新地方，以及在申請獲批後盡快取得其他部門相關審批落實重置；另亦會設立網站，向受影響棕地業務經營者提供資訊，包括補償安排、可考慮重置地點、規劃和其他申請手續、以短期租約方式招標出租的政府土地及相關部門聯絡方法等。

當局指，地政總署將於月內為下一批5幅合共約 7,600 平方米的短期租約地地招標，方便棕地上的營運者重置。



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發展局向立法會提交文件，解釋向受影響的棕地作業者的協助工作。當局重申，在發展棕地的同時，棕地上亦涉及不同行業，例如建造、物流、運輸、回收等行業，「對香港經濟和就業市場作出積極貢獻」。當局表明，收回棕地作發展必需「有節有度」，並需適當為受影響人士提供支援，以盡量減少清拆及發展對相關經濟活動的影響。

政府重申，長遠目標是鼓勵棕地作業設置於多層現代產業大樓中(即多層棕地作業大樓)，減低對周遭環境的影響，惟在已規劃的多層大樓落成之前，加上考慮到並非所有棕地作業都可以在多層大樓中營運，政府仍需預留土地容許部分棕地用途繼續以露天場地或進行低密度搭建形式經營。

因此，政府除了會向合資格受影響業務經營者提供金錢補償外，亦正致力加強協助有意另覓地點繼續營運的經營者。當局透露，由2019年7月至2023年3月底，已協助21個業務經營者就重置土地取得規劃許可，當中包括物流、汽車維修、製木廠及建造業等的經營者，共涉及約20.5公頃的遷置用地，同時亦批出25個在遷置土地上興建構築物的豁免書。

為加快協助經營者提交遷移申請和加快處理，發展局會即時安排一支跨專業專隊統籌

不同部門處理規劃申請的前期準備工作，協助申請人及早提交規劃申請，以及在申請獲批後盡快取得其他部門相關審批，落實重置項目。另亦會在一個月內，在發展局網頁設立專頁，向受影響棕地業務經營者提供一站式資訊，包括補償安排、可考慮重置地點、規劃和其他申請手續、以短期租約方式招標出租的政府土地、跨專業團隊及相關部門聯絡方等。

發展局指，由2020年12月至2023年3月，先後批出了11幅合共約22,600平方米的用地，用途為工業、露天存放、汽車修理工場和貨倉。地政總署將於月內為下一批5幅合共約7,600平方米的用地進行招標，以短期租形式提供政府土地予棕地作業者有更多時間準備及搬遷。