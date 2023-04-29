盧寵茂形容英國招聘醫生反應正面　挽留人才同重要：止血同時輸血

香港公營醫院人手不足，醫管局早前在英國招攬醫生來港執業，暫時有20多人表示願意來港。醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）在電視訪問不認同20多人來港是杯水車薪，認為有關招聘活動短時間內有正面反應，是相當好的成效。



港府招攬海外醫生來港。（歐嘉樂攝／資料圖片）

海外醫生來港可制止人手短缺及流失惡性循環

盧寵茂指，招攬醫生不是普通人才，而是專業人士，來港醫生需要考慮工作及家庭，形容來港執業是相當難能可貴。被問及招攬人才的同時是否要想辦法挽留人手，盧寵茂以做手術為例子，稱「止血的同時要輸血」，各方面都要做。

盧寵茂不認同暫有約20多人願意來港是杯水車薪

他又稱，本地人手短缺、流失率嚴重是惡性循環，多少醫生來港都會對惡性循環有制止作用，暫有20多人願意來港，不認同是杯水車薪︰「無論甚麼方法也好，無論數量多少也好，我覺得也會對惡性循環帶出正面作用，便是制止惡性循環繼續發生，因為可以補回人手，留下來工作的人不會再那麼辛苦。」

醫務衞生局局長盧寵茂。(資料相片)

至於醫學生雖然未有執業資格，但可否讓其幫助臨床工作。盧寵茂指醫學生6年生涯課程的教學臨床培訓都是醫學院主導，醫學院可以安排更多實習工作，讓正式醫生監察及協助工作，繼而增加實習機會。