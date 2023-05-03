八間獲教資會資助大學　城大高層薪酬逾900萬　為各校之冠

本港8所獲教資會資助的大學中，以2021-22學年計算，香港城巿大學的最高薪僱員，薪酬逾900萬，屬8大之冠。



香港城市大學有高層薪酬屬8大之冠。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮今日(3日)以書面，回覆工聯會議會議員鄧家彪有關本港大學最高薪酬職員及僱員福利等的提問時，披露8所獲教資會資助的大學過去五個學年內的最高薪酬組別職員薪酬，指教資會《程序便覽》規定，獲教資會資助的大學須於每財政年度的財務報告內，以每150,000元為一組別，披露全年總薪酬超過180萬元的僱員人數。

本港八間大學的高院薪酬分布（立法會文件截圖）

根據教資會大學財務報告，所列資料包括薪金、津貼、約滿酬金、退休金計劃供款、房屋福利及其他福利等，而相關財務資料只涵蓋大學層面的活動，不包括附屬公司。

以過去五年為例，城市大學有高層的薪金均屬8大之冠、以2021-22學年為例，城巿大學最高薪酬職員，年薪屬900萬至915萬組別，緊隨其後的是科技大學的810萬至825萬組別、香港大學的780萬至795萬組別、中文大學的750萬至765萬組別、浸會大學的720萬至735萬組別、理工大學則為675萬至690萬組別、教育大學屬645萬至660萬組別、及嶺南大學屬570萬至585萬組別。

不過，蔡若蓮未有提供各大學領取高薪的人員名單。