區議會改革｜周五起全港擺街站收支持　建制派：規模與國安法相近

新一屆區議會將有大變化，由直選加當然議員變成直選、委任、地區委員會互選加當然議員，直選議席比例跌至只有88席即約兩成。



《香港01》了解到，建制派明日（5月5日）起全港設置街站，收集市民簽名支持改制。有建制派人士指，今次規模與2020年支持國安法立法的街站相近。



政府在星期二（5月2日）下午公布方案後，建制派人士昨日（3日）陸續收到指示，要求星期五起在全港各地擺設街站，收集市民簽名支持。據了解，有關方面並無設下收集多少個簽名的要求。

▼2020年5月 建制派設街站撐國安法 高官紛簽名支持▼



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2020年建制派支持國安法 設5400個街站

2020年5月，建制派成立「香港各界撐國安立法聯合陣線」，在網上及街站收集市民簽名，支持成立國安法。當時除了動員了各大政黨、立法會議員，近千名選舉委員會委員均有出動，全港擺設街站，向市民派發單張，並爭取市民簽名支持。時任特首林鄭月娥以及一眾高官，均親身到了街站簽名。

國安法街站在2020年5月24日至31日設立，共設有5,400多個，動員2.5萬人，而網站亦一連8日收集簽名，聯合陣線後來公布收集到292.8萬個簽名。

立法會議員陳克勤。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳克勤建議內會設小組委員會 集中討論

此外，建制派在立法會亦有動作，民政及文化體育事務委員會及政制事務委員會，今日（4日）早上臨時加插聯席會議，討論地區治理工作。而民建聯陳克勤亦向內務委員會主席李慧琼提交信件，建議明日內會討論，設立小組委員會討論政府的方案。陳克勤表示，預計政府會向立法會提交修訂建議，但由於時間不多，希望內會先成立小組委員會，讓議員集中討論，待到政府提交落實建議，相關小組委員會可隨即轉成法案委員會審議。