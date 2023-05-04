區議會改革｜地區直選選區擴大　 區議員促提高選舉經費上限

政府早前公佈完善地區治理建議方案，建議將現時逾四百個直選選區重新劃分為44區，每區有2個直選議席，服務的選民人數將倍增。多名現任區議會關注地區選區擴大後，政府會否相應上調選舉開支上限水平。



西貢區議員、防火委員會成員方國珊今日（4日）在電台節目稱，原本服務的選區約2萬人口，日後人口可能曾至近10萬人，約等同立法會選區三分一規模。她指政府需提高選舉經費上限，估計單是把選舉宣傳資訊送到每個住戶家中，已需要10萬至20萬元。



政府於2019年4月，提高區議會選舉候選人的選舉開支限額及資助額上限，當年區議會選舉的選舉開支限額由63,100元增至68,800元，而政府對候選人的資助額由每票14元增至每票15元。

方國珊指，過去曾要求政府擴大選區，因為交通規劃、環境設施等需要大範圍討論，但現時涉及資源問題。她曾擔任委任區議員，認為委任、間選議員都要落區視察，「起碼畀市民見到你」，辦事處要開門服務。

民政專員任區議會主席 與政府有更好溝通

新選區劃分制度下，灣仔區區議會的直選議席，將由現時13席減至得2席，灣仔區議會主席黃宏泰指，建議政府網站有關區議會的資料要豐富化，讓居民得知議員背景，從而接觸議員。他認同方國珊的看法，日有需要上調選舉經費上限，亦指選舉從來都是政黨有優勢。他稱，過往都曾試與委任區議員合作，認為只要對社區有熱誠、有經驗，有意參選者從地區分區委員會、滅罪和防火委員會取得足夠提名，並不困難。

對於民政事務專員日後將擔任區議會主席，黃宏泰認為專員與政府部門可有更充分預先溝通，確保社區福祉，他擔任區議會主席期間，部門都回應積極。