Bing Chat AI 解禁|OpenAI 旗下的 ChatGPT 爆紅以來,網絡上不斷有新的 AI 乘勢而起,其中 Microsoft 以同樣的模型開發的人工智能功具 New Bing AI,就因為功能不俗而成為了不少人心目中的 ChatGPT 替代品,而在稍早之前,Microsoft 就突然宣布了多項 New Bing Chat 的更新,令想要體驗 AI 的用戶們更為雀躍。



Bing AI 即日免「排隊」!登入即用

Microsoft 在今日稍早突然宣布,解除 New Bing 的 Waiting List 等侯名單,現在想要體驗 New Bing 的用戶,只需要在電腦主機上的 Edge 瀏覽器登入 Microsoft 帳號,即可以使用到加入 AI 功能的 New Bing,雖然仍未進入正式版本,但目前 New Bing 算是踏入了「公眾測試」的階段了 。

只需要在電腦主機上的 Edge 瀏覽器登入 Microsoft 帳號,即可以使用到加入 AI 功能的 New Bing(圖 Bing)

(經我們自行測試,手機版本的 Edge 及 Bing App 即使登入後仍未能解封,但在電腦登入過後,該帳號就會可以在手機、電腦使用 New Bing 聊天)

New Bing 陸續迎來 4 大升級

而除了讓想要體驗 New Bing 的用戶「入場」,Microsoft 亦宣布 New Bing 由即日起將加入更多新功能,如果單以功能而論,New Bing 甚至已經超越了目前對公眾開放版本的 ChatGPT 了👇👇👇

【1】多模態支援

在過去版本的 New Bing 當中,Bing 只會以文字對指令或聊天內容作出回應,但由現在起,Microsoft 就宣布將會為 New Bing 加入「多模態(Multi Mode)」回應的能力,換言之即是除了文字之外,在 Bing 的回應中亦可以包含圖片、甚至影片。

我們就測試了一下叫 Bing 找來一些「周星馳的表情包」,回應結果中就包含了諸多圖片。(圖 Bing)

除了回應中會有其他形式的內容出現,Microsoft 還表示未來將會為 New Bing 加入「看圖」的能力,換言之用戶可以自行上載圖片,再讓 New Bing 針對圖片進行搜尋或其他指令,這一點大概是受惠於 GPT-4 的能力。

【2】AI 繪圖

由即日起,只要將 New Bing 設定至「富有創意」的模式,就可以在 New Bing 內直接進行指令(用中文亦可)、以文字生成圖片的方式指示 AI 作畫,此功能背後其實即為 Microsoft 以 Open AI Dall.E 開發的 Image Creator,亦因為如 Image Creator 目前未有向香港開放,想要使用此類指令的話,就需要用到 VPN。

【3】支援聊天紀錄

以往的 New Bing,每次聊天只能圍繞一個話題,如果想要開新話題,即要清理當前的介面,但在新版本的 New Bing 當中,將會參考 ChatGPT 加入聊天紀錄功能,用戶在進行其他新話題之後,亦可以回頭並繼續之前的話題。

【4】支援插件

除了聊天紀錄,New Bing 還將會在不久後推出的新版本中支援插件,目前 Microsoft 未有提供實質的示範,但就預告了一些合作伙伴以及功能,例如通過 OpenTable 插件來幫你找到餐廳並預訂晚餐。或者使用Wolfram|Alpha,從和 Bing 的對話中獲得數據可視化結果、分析複雜數據問題等 - 換言之與 ChatGPT 未來將會加入的插件功能類同。