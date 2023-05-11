京辦霍英東紀念會　兩澳門前特首出席

紀念霍英東誕辰100周年座談會周三（5月10日）在北京舉行，由全國政協副主席兼秘書長王東峰主持，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧亦有出席。



坐在王滬寧左邊的有石泰峰（中共中央政治局委員、中央統戰部部長）和王東峰，另一邊是何厚鏵（全國政協副主席、澳門第一任特首）和崔世安（澳門第二任特首）。霍震霆、霍震寰等霍英東子女坐在王滬寧等五人的對面。

全國政協副主席兼秘書長王東峰主持座談會，另一名副主席、澳門前特首何厚鏵坐在王滬寧旁邊，不屬全國政協的前特首崔世安亦有出席。

石泰峰：帶頭參政議政、建言獻策

霍英東曾任第八至十屆全國政協副主席，石泰峰在座談會上形容他「認真參與全國政協工作，帶頭參政議政、建言獻策；以國家領導人身份率團出訪柬埔寨、老撾、越南等國」。霍英東2006年逝世時，時任澳門特首何厚鏵亦曾讚揚他「在澳門成立霍英東基金會，支持澳門及內地教育、醫療、體育、文化事業發展」。

出席座談會的還有全國政協副秘書長張曉明、中聯辦主任鄭雁雄、港澳辦副主任王靈桂、廣東省前省長朱小丹，霍啟剛、霍啟山等霍家第三代，以及前律政司司長梁愛詩、香港中華總商會永遠榮譽會長袁武、全國政協常委何超瓊等。全國政協副主席、香港前特首梁振英則正在新疆考察，現任特首李家超亦正率團到訪重慶。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧與霍家合照。第三代的霍啟剛表示會上分享了霍英東「抗美援朝、在港在澳商界發展、參與改革開放建設，以及體育發展等故事」。

翻查資料，2012年的紀念安子介誕辰百周年座談會，時任全國政協副主席董建華以及即將就任香港特首的梁振英亦有出席。同場還包括中共中央政治局常委、全國政協主席賈慶林，全國政協副主席、港澳辦前主任廖暉，中共中央政治局委員、國務委員劉延東，中共中央統戰部副部長尤蘭田、港澳辦時任主任王光亞等。