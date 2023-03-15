在四十九歲生日前兩天，民建聯主席李慧琼在北京當選第十四屆全國人大常委，無疑是年輕有為，值得祝賀。全國人大常委會每兩個月舉行一次會議，范徐麗泰在第十一屆晉身之時為了更好兼顧香港立法會主席的職務，向人大常委會告假直至這邊卸任。李慧琼目前雖然不是大主席，但亦為立法會內務委員會主席以及九龍城區議員，要平衡不同公職實不簡單。



人大常委會不少是從前線退下的省部級官員，例如今屆便可見前湖北省委書記蔣超良、前香港中聯辦主任王志民、前澳門中聯辦主任傅自應等人。然而人大常委會作為解釋憲法和法律、在全國人大閉會期間補充和修改法律的重要機關，工作絕不簡單。事實上，自從第七屆行差額選舉以及第十屆明顯年輕化以降，人大常委也多了年輕、專職人士。而未到五十的李慧琼作為執業會計師，在畢馬威工作多年，本身可以說就是年輕、專業的代表，積極為國家服務。

人大常委非等閒 立法工作要做好

回望老前輩費彝民，作為第五及第六屆人大常委，他更曾任全國人大法律委員會委員，並在第七屆出任委員會副主任，就着法律工作出一分力。此後的霍英東、曾憲梓、范徐麗泰以及譚耀宗雖然只作常委，而沒有加入任何全國人大或人大常委會的委員會，但特區成立前後的籌備工作、多次的《基本法》釋法以及《香港國安法》的制定，全部跟人大常委會工作關係密切，此職不可視作等閒。李慧琼將來可與人大常委會法工委主任沈春耀等人更多交流機會，對香港以至「一國兩制」的發展亦可有貢獻。

她這次承接譚耀宗出任人大常委，不代表民建聯主席特別受到中央垂青。姑勿論民建聯及立法會前主席曾鈺成並沒有擠身人大常委，在譚耀宗以前的四人也沒有一個是來自民建聯。費彝民是大公報社長，霍英東和曾憲梓是愛國商人，范徐麗泰沒有政黨背景。不過在曾憲梓以後，李慧琼已經是連續第三人來自香港立法會，可見立法工作是重要的經驗，亦提醒了李慧琼應在北京用好這方面的能力。

前特首梁振英以全國政協副主席身份出席兩會，坐在港澳辦主任、第十三屆全國政協副主席夏寶龍旁邊。（影片截圖）

政協副職不定人 貢獻國家看能力

在人大常委之外，這次兩會的另一個有關香港的人事安排是梁振英連任全國政協副主席，董建華則因為年事已高而不再連任。香港人首次擠身國家領導人之列是三十年前的事，彼時特區成立在即，中央任命了原人大常委霍英東以及政協常委安子介出任全國政協副主席。兩人同時在任七年直至安子介逝世，而梁振英在六年前起亦與董建華同時在任，直至今次董建華退出而沒有新人加入，來自香港的全國政協副主席又回復一人。

從歷來軌跡可見，一人抑或兩人其實沒有規定，亦不是只有卸任特首才可出任全國政協副主席。甚至乎人大常委歷來只得一名香港人出任，吳康民也曾經公開表示不一定如此，只是常委一般居於北京以便於召集。今天香港要積極融入國家發展大局，做好雙循環超級聯繫人，若然更多香港人有能力、有經驗、有熱誠，誰會排除更多人出任全國人大常委、全國政協副主席的可能？但如果只是宣傳諸如「香港再出發」的口號，那肯定遠不勝任人大常委和政協副主席。

積極「一國兩制」要更好溝通

從過往軌跡推算中央用人，有時候合理，但也不一定管用。三年前副國級的夏寶龍出任國務院港澳辦主任，看似打破了王光亞以及張曉明的慣例，但廖暉主管港澳辦之時亦曾七年兼任全國政協副主席，何者才是常規沒法三言兩語說清。五年前栗戰書在第十三屆全國人大一次會議當選人大委員長之後，不少人猜測他同樣會接過張德江的中央港澳工作協調小組組長一職，結果卻由國務院排名第一副總理的韓正出任。如今丁薛祥成為繼任韓正的副總理，坊間又盛傳他將掌管港澳工作領導小組。

可能是，也可能不是，難以憑着副總理便作簡單推論。在張德江之前，負責港澳工作的習近平和曾慶紅是中共中央書記處書記，也不代表這成為定例。中央用人按能力、看經驗、視需要，但不論何人，好像當年陳佐洱開誠布公習近平是港澳工作新組長般倒好。這不只免坊間多作猜測，也因為積極的「一國兩制」本來就需要更多溝通，公開透明。