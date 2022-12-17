公民黨斷莊步入清盤　梁家傑稱無不散筵席　吳靄儀：盡本分不貪心

公民黨今午（17日）舉行周年大會，由於無人報名參選執委「接莊」，將進入解散程序。會上通過成立「臨時執委會」，處理後續清盤工作，包括委任清盤人等。余若薇、吳靄儀等多名公民黨元老出席，黨主席梁家傑表示，目前公民黨執委會出現「 斷莊」情況，相信臨時執委會將安排公民黨有序清盤。

梁家傑說，公民黨與香港人同行16年多，形容公民黨面臨清盤是聚散有時、天下無不散之筵席。創黨成員、前法律界立法會議員吳靄儀認為，公民黨由2006年創黨至今，已經做了很多應該做的事：「無論今日發生咩事，都唔應該將嗰啲抹殺，一個人唔可以太貪心，做到幾多得幾多。」



臨時執委會成立 將委任清盤人處理解散程序

公民黨主席梁家傑指，今日是公民黨第17次召開會員大會，原本需要改選執委會，但由於無人參選，出現「斷莊」情況。根據會章，若無法產生新一屆執委會，原來的執委會將過渡成為臨時執委會，今日會上向黨員報告了情況。

被問到解散是否已成定局，以及會否出現臨時執委會處理清盤期間有人「接莊」的情況，梁家傑稱「世事無話咁傳奇」，過去一段時間已無人參選，現時後繼無人，相信最可能發生的事是安排公民黨有序清盤。

梁家傑。（夏家朗攝）

吳：公民黨做了該做之事 今日無論何事不應抹殺

臨時執委會最終將召開特別會員大會決議清盤，梁家傑說，臨時執委會將盡快開會研究情況，一有決定便會公布召開特別會員大會。

另一創黨成員、廉署前總調查主任查錫我表示，對公民黨面臨解散一定有不捨之情，但認為毋須傷感，「人生就係咁，有聚有散。」