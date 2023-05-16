尊子：《明報》先後收包括鄧炳強等6官員投訴　故決定停刊其專欄

撰文：鄭寶生
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政治漫畫家尊子在《明報》的兩個專欄，星期日（14日）起停刊。尊子接受路透社訪問時稱，《明報》是先後接獲6名官員投訴後，決定把其漫畫專欄停刊。報道中特別指明投訴的官員包括香港的治安首長（security chief）、即保安局局長鄧炳強，又指《明報》在沒有給予官方原因之下決定停刊。

創作政治漫畫40年的尊子，近半年多次受到官方批評，包括多名官員點名指摘。他接受路透社訪問時指，漫畫是用來記錄社會情緒，普通人的想法，以及提出質疑和挑戰，認為這是一個健康社會應該要做的事。

鄧炳強4月初投訴《尊子漫畫》挑動對政府不滿

翻查資料，鄧炳強是在4月初批評尊子的漫畫屬誤導性指控，挑動市民對政府不滿。而明報則於5月11日宣布，尊子的兩個漫畫專欄於同月14日起停刊。

他說，畫了這麼多漫畫，當中有幾幅有關傳媒壓力的漫畫最切中要害的，其中一張畫了「新聞自由」已在刀口上。

稱不會離港　亦不會停止發言

尊子亦表示，盡管批評的空間愈來愈窄，但他不會離開香港，亦不會停止發言。「我們有點似消防員，要記錄這個時代，消防員就是要去火災現場，不能一走了之。」

對於其漫畫近日被公共圖書館下架，尊子認為是一種姿態，但事件亦讓他的漫畫和言論在網上廣傳。他又稱，作為一名普通人現在只能抱持正面態度繼續等待下去。

5月9日《明報》尊子漫畫，評論政府委任防火、滅罪委員會，民政及青年事務局批評抹黑政府委任原則。
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