夏寶龍：不斷提高港澳工作本領　以「時時放心不下」態度抓好落實

國務院港澳辦黨組主題教育讀書班日前在北京舉辦研討交流會，港澳辦主任夏寶龍發表講話，強調要不斷提高港澳工作的本領、要撲下身子真抓實幹；各黨組成員、各部門都要把責任扛起來，以「時時放心不下」的責任感抓好各項工作的落實。



夏寶龍在國務院港澳辦黨組主題教育讀書班舉辦的研討會上，指要不斷提高港澳工作的本領。（資料圖片/張浩維攝）

根據港澳辦公布，研討交流會16日在北京舉行，中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳事務辦公室黨組書記、主任夏寶龍出席作主持講話。

夏寶龍強調，學習和運用習近平新時代中國特色社會主義思想，是一個持續深化、永無止境的過程。要持續強化理論武裝，切實把主題教育成果體現到思想、意志、行動的高度統一上，把全辦和港澳系統的思想，進一步統一到習近平總書記和黨中央關於港澳工作的重大判斷、重大部署、重大要求上來。

夏寶龍又指，要深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的核心要義，掌握運用好習近平總書記關於港澳工作的重要論述中蘊含的立場觀點方法，不斷提高港澳工作的本領。要撲下身子真抓實幹，切實把主題教育成果體現到做好港澳工作的實際成效上，推動黨員、幹部將煥發出來的學習、工作熱情轉化為乾事創業的強大動力。各黨組成員、各部門都要把責任扛起來，以「時時放心不下」的責任感抓好各項工作的落實。