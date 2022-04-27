動物不適應環境「放生」變「往生」　漁護署籲市民改為植樹捐贈

立法會今日（27日）舉行實體大會，民建聯立法會議員葛珮帆提出書面質詢，問及有關防止殘酷對待動物規管的條例，同時問有否規管放生動物。食物及衞生局局長陳肇始書面答覆指，本港無禁止放生動物的法例，但有關行為會破壞本地生態，政府不鼓勵市民放生。漁護署則呼籲公眾以其他植樹、捐贈等方式代替放生動物。



外來物種或與本地動物爭奪資源

陳肇始指，本港現暫無法例禁止放生活動，但政府不鼓勵市民自行放生動物，因不當的放生行為，包括放置動物於不適合生存的環境，或影響動物存活。而且，外來的被放生動物與本地物種未必能協調，有可能會與原生物種爭奪資源，對本地生態造成負面的影響。

她表示，政府建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，指明釋放動物導致該動物受到不必要的痛苦為殘酷對待動物行為，並加重相關罰則。根據現行法例，任何涉及殘酷對待動物，而導致任何動物受到不必要的痛苦的行為，即屬違法，最高可被罰款20萬元及監禁3年。

同時，漁護署將繼續與關注放生活動的組織合作，透過海報宣傳等方式，教育市民放生活動可能帶來的影響，提醒市民放生動物前須謹慎思量。又呼籲市民考慮以其他善行代替放生活動，例如植樹、義工服務、捐贈支持野生動物救護團體或環保組織，協助救護本地物種及其棲息地等。