關注組義工5個月救100隻放生龜　半數患病不治　籲市民停止放生

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-20 12:08

昨天（19日）是佛誕，佛誕前後都有不少市民會放生動物。不過香港棄龜關注組義工今天（20日）在電台節目指出，近五個月共拯救100隻龜，當中一半都死亡，死因包括患病、細菌感染及營養不良。關注組又指出，被放生的外來物種，可能會影響本地物種生存空間，呼籲市民不應放生。

香港棄龜關注組義工黃小姐，在港台節目《千禧年代》表示，昨天和前天一班義工都去了大埔碗窰一帶，拯救了6隻巴西龜，而龜殼上有褪色油漆，寫有放生人士的名字，料屬早前被放生。她指，義工在今年1月至5月，曾10次到訪大埔碗窰，見不到有人或團體放生，但就拯救100隻龜，當中一半最後死亡，死因包括患病、細菌感染及營養不良。她稱，大埔碗窰的水質未必適合牠們生存，又無食物，又或者本來已經患病，放生後環境不合適，便無法生存。

黃小姐續稱，近來多了市民求助，有人指經濟不景，他們需大屋搬細屋，不能繼續養龜，又或者因移民未能繼續飼養，希望關注組協助找新主人，或者接收龜。如果義工遇到有人放生，會先勸喻他們找人領養，有人會聽勸告，但亦有人堅持。

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生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊就指，佛誕前後都有不少市民會放生動物，包括蜆、魚、馬蹄蟹，但情況不理想。她說，最常見的放生地點是在北角碼頭，但獲「放生」的馬蹄蟹、海星等，其實需要生活在珊瑚、石礁、沙地等環境，不宜在碼頭附近即場放生，若生境不合適，可能便會死亡。她稱，最嚴重曾見過有人將屬淡水龜的巴西龜，放生入海中，在海灘發現淡水龜時，已經奄奄一息，最後不治。

她續指，放生除危害到動物自身，更可能影響本地生態，例如她在城門水塘大城石澗見過巴西龜，認為巴西龜會與本地淡水龜爭食物和資源。而沙巴龍躉是混種石斑，亦不應在自然環境出現，因為牠生長快、進食量大。如被放生，會與本地石斑爭居住環境，又會吃了本地蝦蟹。

張瑪珊直指放生除了危害到動物自身，更可能影響本地生態。 （資料圖片）

張瑪珊認為，香港在放生方面規管不嚴謹，如市民想放生，又對環境有益，需計算物種、位置。台灣就有大學，會與宗教團體合作，既可做到放生，又可達至保育，將對動物及環境的傷害減到最輕。她稱，既然難以暫停放生，當局不如考慮規管。不過由於放生概念在香港較為新穎，有人擔心若准許放生，便會有人胡亂放生，故大家仍持觀望態度。

張又稱，若修改《防止殘酷對待動物條例》亦未必適合解決放生問題，因在法例下達到「不宜放生的環境」，或需十分嚴重的情景才能符合，例如將淡水龜放入鹹水，但如果只是將海洋動物放回海洋，政府部門亦難以每次都潛入水中，分析放生地點是否合宜的環境。她續說，即使屬合宜環境，放生活動都可能對該處生態帶來傷害。