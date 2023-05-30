區議會｜特首委任、當然議員都要資格審查　直選開支最高95.16萬

《區議會（修訂）條例草案》今日（30日刊憲，明日（31日）將於立法會首讀。草案有九大修訂，包括設立資格審查委員會，無論從哪個途徑進入區議會，均要先經過資格審查委員會評估是否符合擁護《基本法》和效忠香港特區。



「香港各界撐完善地區治理大聯盟」早前向政府遞交支持區議會新方案的簽名。（資料圖片/文睿攝）

新一屆區議會將於2024年1月1日上任，議員將於今年底通過3個途徑產生，分別是直選、地區委員會互選以及委任，另外保留了當然議員。而區議會資格審查委員會設有主席，2至4名官守成員，以及1至3名非官守成員，均由行政長官憲報公告委任。

特首委任建議先交由委員會審視

直選和地區委員會互選，選舉主任需要將提名表格交到資格審查委員會。而當然議員的登記人亦要提交擁護《基本法》及效忠特區的聲明，交由資格審查委員會判斷。至於委任議員，行政長官會將建議交由資格審查委員會審視，委員會認為建議有效，行政長官方可正式委任。

資格審查委員會會就該人是否不符合擁護《基本法》、效忠特區向香港國安委徵詢意見，資格審查委員會須根據國安委意見作出決定。

如資格審查委員會判定參選人提名無效，須列明作出決定的理由。如當選人遭人質疑當選資格，質疑理由與資格審查委員會的決定有關，則委員會可列為選舉呈請的答辯人。

2019年區議會選舉，市民排長龍投票。（資料圖片）

中區直選選舉開支51.24萬最少

整合後的44個直選選區，選舉開支則由51.24萬至95.16萬元不等，中區51.24萬元最少，不少地區為65.88萬至80.52萬元之間，每票資助額則由15元增至16元。地區委員會互選方面，開支上限為10萬元。

現任西貢環保南區區議員張美雄向《香港01》表示，下屆區議會分區擴大後，區議員服務人數大增。他以他現時服務的選區為例，將由環保南區擴展成為西貢及坑口區，他相信屆時要「上山下海」服務居民，直言必定未能如同以往般服務仔細。

退一步來說，張美雄相信就連選舉期間的開支亦會大增。他舉例指近日向西貢及坑口區居民寄出工作匯報，僅是郵費也用了5萬元，逼緊區議員辦公室的每月6萬元的津貼。

區議員憂選區人數大增 開支「一闊三大」

政府提出由民政專員擔任區議會主席，前任香港西貢區議會維景選區議員陳繼偉表示，區議會主席有決定議程的權力，擔心由民政專員主導區議會，會導致區議會「選擇性」討論民生議題。他又指，以往的地區管理委員會也是由民政專員擔任主席，政府各部門為委員會成員，處理部份涉及公共地方的管理和環境衞生等問題，不過他眼見該會即使由民政專員作主導，向政府部門提出訴求也好，各部門仍是各自為政，質疑民政專員行政主導的效用。