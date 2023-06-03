G19聯盟出訪澳門會晤特首賀一誠　稱澳門維護國安成績斐然

香港G19聯盟立法會議員展開一連兩日澳門訪問行程，今日（3日）拜訪了澳門立法會，並獲澳門行政長官賀一誠接見。雙方就如何加強港澳立法機關及其他方面的合作，攜手推進兩個特區及粵港澳大灣區的高質量發展交換意見。



賀一誠向訪問團介紹澳門特區的最新情況，尤其有關澳門積極融入大灣區建設及國家發展大局的多項成功舉措。G19聯盟指澳門在維護國家安全及融入國家發展方面成績斐然，多個方面值得香港借鑒。



謝偉銓（左）與賀一誠（右）合照。（G19提供）

G19期望兩地立法機關加強合作

訪問行程首站是澳門立法會，由主席高開賢及副主席崔世昌帶領參觀，簡介澳門立法會的制度和運作。身兼訪問團團長的謝偉銓議員表示，香港與澳門為兄弟城市，同為粵港澳大灣區的一員，期間兩地的立法機關和議員未來可加強交流合作。

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下午到訪澳門金管局及衞生局

訪問團之後在澳門政府總部與行政長官賀一誠會面。下午則到訪澳門金融管理局及衞生局，參觀經濟房屋、長者公寓和暫住房展示區，明日（4日）將視察金光大道、銀河國際會議中心展覽館及綜藝館、澳門科技大學中藥質量研究國家重點實驗室。

參與今次訪問的議員包括G19召集人謝偉銓、兩名副召集人姚柏良及簡慧敏、兩位行政會議成員陳健波及廖長江，以及陳振英、李惟宏、周文港、邱達根、洪雯、梁毓偉、陳沛良、霍啟剛、譚岳衡和嚴剛共15位議員。