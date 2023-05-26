夏寶龍結束澳門考察　賀一誠：高度評價維護國安工作　無討論連任

國務院港澳辦主任夏寶龍今日結束考察澳門行程，返回北京。澳門行政長官賀一誠今日（26日）作總結時稱，夏寶龍體會到澳門推動「一國兩制」的進展，促澳門共築中華民族偉大事業，並高度評價澳門維護國家安全工作。他又稱，澳門施政與夏寶龍提出的要求一致，下周公佈經修改的國安法版本。



被問及有否與夏寶龍討論2024年特首換屆選舉，他本人是否有意連任時。賀一誠表示距離選舉仍有一年半的職責，沒有討論相關事項。



賀一誠總結夏寶龍考察行程。（澳廣視Facebook直播截圖）

夏寶龍於23日抵澳門展開為期4天的考察行程，今日下午離澳返京前，曾到訪澳門兩間大學及到離島醫院考察。

維護國安安全法下周公佈修訂後版本

澳門行政長官賀一誠總結夏寶龍的考察行程時指，夏主任高度評價澳門維護國家安全工作。他強調澳門政府會持續發展壯大愛國愛澳力量，尤其對青年的培養，確保愛國愛澳的傳統薪火相傳。

他又指，澳門立法會已經表決《維護國家安全法》修改版本，將於下周正式公佈。對於會否完善選舉制度，他指要先設公開諮詢，取得社會共識後進行修改。他表示香港與澳門各有各的管理方式，澳門《維護國家安全法》經《基本法》23條修訂，而香港經全國人大常委會修訂，加上法律體系不同，他直言沒有可比性。

對於香港圖書館有書本被指可能涉違國安法下架，賀一誠表示不會評論香港問題，澳門則由有關部門把握。

望招攬人才協助產業發展

夏寶龍在澳門期間曾指澳門要達至經濟多元發展，並指是一項必答題而非選擇題。賀一誠回應指，博彩業獨大令適度多元走得比較慢，加上3年多的疫情對產業發展有影響，以致未能招商及吸引投資者，將會加緊努力，中央對此表示理解。他又指希望招攬人才，協助產業發展，共同學習專業知識。

賀一誠又說，夏寶龍在澳門的考察和交流活動超過30場，深刻體會澳門在推進「一國兩制」實踐中取得許多突破性進展。澳門政府定必全力以赴，按照國家主席習近平對澳門工作的系列重要講話指示精神和二十大的重要部署，及夏寶龍對澳門提出的「6個更大作為」的要求，全面推動澳門各項事業取得新的進展，努力為明年澳門回歸25周年打好基礎。