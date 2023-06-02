初選案｜共謀者原則只適用於國安法後　之前言行不能視作同意默許

民主派初選案今（2日）續審，控辯雙方連日來處理「共謀者原則」爭議，法官今裁定國安法生效前，共謀者言行只能以「非傳聞證供」形式呈堂，意味著這些言行只能用以指證發言者本人，不可用以指證各被告同意和默許他的言行。但在國安法實施後，共謀者言行則可用以證明被告參與串謀。案件押後至下周四（8日）作中段陳辭，爭議本案是否有表證成立。



審訊連日來處理「共謀者原則」的應用，控方主張共謀者在控罪日期（即國安法實施）前所作言行，包括傳聞證供，可以透過運用「共謀者原則」採納；辯方則持相反立場。

由於戴耀廷沒有出庭作證，根據法庭的裁決，他曾作言論將只能被視為傳聞證供。（資料圖片）

戴耀廷言論只能視作傳聞證供

由於本案沒有傳召戴作供，庭上提及有關戴的言論、其發表的文章等，均只能被視作「傳聞證供」。一般而言，「傳聞證供」並非證人直接得知的資訊，不能直接呈堂。但若法庭容許使用「共謀者原則」，便可行使酌情權採納共謀者的「傳聞證供」證明被告參與串謀。

不可被用以指證被告同意和點許

法官裁定，國安法實施前，共謀者言行不可應用「共謀者原則」，只能以「非傳聞證供」形式呈堂，即代表這些言行只能用以指證發言者本人，不可指證各被告同意和默許他的言行。至於國安法生效後，則可應用「共謀者原則」，換言之此後共謀者的言行，即使是「傳聞證供」仍可呈堂。

准偷拍片呈堂但只被列非傳聞證供

辯方早前反對匿名證人X的偷拍片段及錄音呈堂，法官認為與控罪相關，沒有充分理由運用酌情權將其剔除，但裁定控方只能以「非傳聞證供」呈堂，意味著戴在該些影片及錄音中提及各區會議的協議等，不能視作指證被告的直接證據。但法官現階段尚未決定這些「非傳聞證供」所給予的比重。

3名被告將會將申請毋須答辯，要求法官裁定他們表證不成立。

下周將就表證是否成立陳詞

控方已經完成舉證，接下來辯方將作中段陳辭，要求毋須答辯，再由法官裁定是否有表證成立。辯方透露，黃碧雲、林卓廷及何桂藍將會有中段陳辭。法官把案件押後至下周四（8日）再開庭，期間控辯雙方需要提交書面中段陳辭。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022