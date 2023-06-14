甯漢豪：推遲古洞北及粉嶺北原址換地限期　原6月底屆滿

北部都會區將成為香港未來大量房屋供應來源之一的發展區。新界北立法會議員劉國勳今日（14日）在立法會大會上提出口頭質詢，指現時有不少「原址換地」的申請仍在處理中，詢問當局會否延長有關申請限期。



發展局局長甯漢豪回應指，「原址換地」的申請的限期將延至今年12月31日，讓政府與業權人有更充份的討論時間。



甯漢豪：補地價金額、原址換地有調整

劉國勳提到，鑑於在「加強版傳統新市鎮發展模式」下就上述新發展區土地所提出的原址換地申請，接納換地基本條款建議書的最後期限為6月底，但據悉目前仍有申請尚在處理中，當局會否考慮延長有關期限。甯漢豪表示，早前有聲音指政府提出的補地價金額與市場脫節，故地政總署會調整標準金額。而「原址換地」方面，政府亦會同樣調整，申請期延遲至今年12月31日，讓雙方有足夠時間商討。

行政長官李家超在《2022年施政報告》提出，位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，將遷往北部都會區，劉國勳亦關注大樓何時落成及啟用。甯漢豪表示，預留為政府辦公室的土地現時仍有安老院運作，未來將把該安老院移至鄰近的福利大樓後，政府便會展開土地平整工程。

謝偉銓擔心政府部門搬到北部都會區，對部份市民造成不便。（林靄怡攝）

政府辦公室般北部都會區 謝偉銓憂不便

建築、測量及都市規劃界功能界立法會議員謝偉銓追問指，雖然部份政府辦公室遷移至北部都會區可釋放市區土地，但強調提供服務時仍要以要利民為目標，政府若僅為加強北部都會區的發展，但無考慮到市民，或會對使用服務的市民造成不便，而在辦公室上班的公務員「交通都麻麻哋」。

甯漢豪強調，政府會按服務性質而決定遷移哪類部門至北部都會區，舉例指相信提供法律服務的有關部門留在市區會較好，而主要向基層市民提供服務的部門遷至北部都會區的問題不大，強調無論如何部門必定鄰近港鐵站。