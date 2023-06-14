經民聯：輸入外勞只是開始　不能單靠計劃解決人手不足

政府公布行業輸入勞工計劃安排，為建造業及運輸業輸入共2萬名外勞，經民聯表示支持。



經民聯主席盧偉國指單看數字，本港勞工四年內下跌20萬，反映勞工短缺的問題，政府定下的1.2萬的名額，只佔未來數年預計人力短缺的四至六成，認為並不能單靠計劃解決人力問題。他說，雖然申請資格主要是公營機構，但可能對舒緩私營機構人力不足都有幫助。他又支持政府盡量壓縮審批時間，以及保障本地勞工為優先。



經民聯支持政府為特定行業輸入外勞，但認為單靠該計劃無法解決人手不足的問題。（李宇婷攝）

盧偉國指各行各業都出現人力短缺的問題，對培訓人才包括再培訓等表示支持，又對大學或高級文憑收生愈來愈困難表示擔心。

經民聯立法會議員林健鋒指有調查指超過七成企業過去3年嚴重缺乏人力，如果不輸入勞工，情況會繼續惡化，輸入勞工是一個開始。他續指計劃符合三大原則包括幫助社會復常、幫助社會更安全和幫助社會更關愛，希望政府盡快處理安排。

促繼續吸引、培訓本地人入行

經民聯立法會議員龍漢標指，有調查指截至2027年，建造業缺超過4萬名人手，希望透過輸入人手提供「喘息的機會」，另外要繼續培訓本地人和吸引本地人入行，強調輸入外勞無可能搶到本地人的飯碗，亦不能讓人手不足拖慢本港發展，特別是今屆政府有多個鴻圖大計。

另外房屋局昨日公佈私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的政策框架，盧偉國指，相信計劃會受有心置業的市民歡迎。