工聯會啟動「全民腎健康推廣運動」　兩個月內到各區辦檢測及講座

糖尿病是最本港常見的長期病之一，更有機會引發「糖尿腎」。工聯會今日（18日）舉行「全民腎健康推廣運動」啟動禮，在6月至8月期間，該會將在各區舉辦檢測、講座等活動，讓市民了解自己腎臟的情況，同時學習更多腎健康的知識。



工聯會理事長、立法會議員黃國致辭時表示，都市人生活節奏緊張，經常攝取高鹽、高糖和高脂肪食物，容易引發糖尿病及高血壓等問題，對腎臟健康帶來隱憂，嚴重者甚至會引發糖尿腎。他指，工聯會一直關注工人福祉，特別今年是工聯會成立75周年，推出這項腎健康篩查計劃，呼籲大家保持健康生活，及早預防慢性疾病。

工聯會榮譽會長林淑儀表示，現時每10名市民，就有1人患有不同程度的腎臟疾病，因腎病初期並無明顯症狀，大眾對腎病成因的認識不足，建議市民應該定期做檢測，主動了解自己的健康情況。

約有200名市民參加今日的啟動禮及篩查計劃，現場有專科醫生分享有關腎臟健康的資訊，更即場為市民進行尿液檢測，如果發現參加者評估屬潛在高風險，會由醫護人員進行一對一健康諮詢，再按需要轉介至工人醫療所作尿液及血液檢查。

工聯會舉辦「全港性糖尿腎檢查計劃」，6至8月期間在全港各區進行檢測，讓市民了解自己腎臟的情況。同時將安排健康講座，由醫生、專業醫護人員等，向參加者分享更多腎健康的知識。