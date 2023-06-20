鄧炳強展開粵港澳大灣區訪問行程　首日到澳門拜訪賀一誠

保安局局長鄧炳強今日（20日）抵達澳門，展開一連兩日的粵港澳大灣區訪問行程，訪問當地的公安機關。今日拜訪澳門行政長官賀一誠，就維護國家安全、口岸建設等議題進行交流及分享經驗；隨後亦拜訪澳門保安司司長黃少澤及澳門警察總局、治安警察局等多個不同單位。



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鄧炳強首先拜訪賀一誠，就維護國家安全、口岸建設、便利兩地人員往來，以及深度建設大灣區以融入國家發展大局等議題，與澳門交流及分享經驗。鄧炳強指香港與澳門關係密不可分，兩地執法部門會繼續保持緊密聯繫及加強多方面合作，維持兩地的繁榮穩定。

鄧炳強下午則拜訪澳門保安司司長黃少澤，警察總局局長梁文昌和消防局局長梁毓森亦有列席。鄧炳強在會上介紹香港政府建議制訂的全新《粵港澳大灣區緊急應變行動方案》，以構建更全面、務實和系統化的緊急應變行動機制，進一步提升大灣區各市聯合處理事故的能力。

他另外到訪多個不同單位，包括澳門警察總局、治安警察局和司法警察局，並到民防行動中心參觀。鄧炳強表示期望透過今次訪問加強與澳門在不同領域的合作，包括深化兩地打擊跨境罪案和應急管理的協作，為兩地的協同發展注入新動力。

鄧炳強明日（21日）將轉往珠海和江門繼續大灣區訪問行程。