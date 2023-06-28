國際仲裁會議在港舉行　林定國：港司法及法律界在國際仲裁無停步

國際仲裁會議 (8th ICC Asia Pacific Conference on International Arbitration)周二（27日）在香港，律政司司長林定國指別具意義。他指多年來香港司法及法律界在國際仲裁方面從未停步，其中2017年修訂《仲裁條例》後，允許第三方資助仲裁，相關規定於2019年初開始實施，截至今年4月30日，香港共有86宗仲裁案件披露了第三方資助，意味着仲裁當事人對資金選擇的需求不斷增加。



林定國在社交平台撰文，他表示，於2008年國際商會國際仲裁院（​​ICC International Court of Arbitration）秘書局落戶香港，在巴黎總部以外設立亞洲事務辦公室，亦是首個海外秘書局分局，負責監督亞太區的國際商會仲裁。今年是該仲裁院100周年，他感謝商會多年來提供高質素的爭議解決服務，作出最高標準的仲裁裁決。

林定國提及香港與內地簽訂了多項重要的司法協助安排，包括於2019年4月簽署的《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》，讓香港成為內地以外第一個，也是迄今為止唯一一個享有這種獨特仲裁便利的普通法司法管轄區，容許特定仲裁當事人在裁決前，向內地法院申請採取臨時措施，例如包括財產保全、證據保全和行為保全。截至今年4月30日，向內地法院提出的保全申請超過93宗； 截至目前內地法院已發出67項裁決，涉及資產約157億元人民幣。

他又表示，香港歡迎海外仲裁員、律師和專家來港進行仲裁。今年3月，特區政府擴大海外仲裁相關人士來港的便利措施，推出「為來港參與仲裁程序的人士提供便利先導計劃」，讓仲裁員、專家證人和事實證人、代表仲裁程序任何一方的律師，以及仲裁程序各方，均可以訪客身分來港參與仲裁程序，無須取得工作簽證。他相信先導計劃的擴展將有助於吸引更多法律和爭議解決人才來港，進一步鞏固香港作為亞太地區國際法律和爭議解決服務中心的地位。

另外，律政司表示，和文萊最高法院促成周二由亞非法協香港區域仲裁中心和一邦國際網上仲調中心合辦的網上研討會，是兩地首個促進香港與文萊人才和專業交流的活動。