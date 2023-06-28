三隧分流｜林世雄冀通過完整方案：難徹底「清龍」亦不能裹足不前

俗稱「三隧分流」的《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》今日（28日）恢復二讀，運輸及物流局局長林世雄今在《大公報》撰文稱，港府已在可行情況下將各方建議納入《草案》，若立法會通過政府完整方案，將為解決困擾多年的「老大難」過海隧道塞車問題，邁出重要踏實第一步。林世雄又稱，雖然《草案》難以採取徹底「清龍」為目標，但絕不能、亦不應因而裹足不前。



運輸及物流局局長林世雄6月28日在《大公報》撰文稱，港府已在可行情況下將各方建議納入《草案》，若立法會通過政府完整方案，將為解決困擾多年的「老大難」過海隧道塞車問題，邁出重要第一步。（資料圖片/廖雁雄攝）

林世雄在《大公報》的撰文以「三隧分流豈止解決過海塞車」為題，他指，政府已在可行情況下將各方建議納入《草案》，盡可能平衡各界訴求，而今年8月2日政府收回西隧正好提供契機，透過調整三隧收費理順過海交通，當中第二階段的「不同時段不同收費」方案有望令繁忙時段過海交通擠塞的情況出現明顯改善，預期繁忙時段加士居道天橋能縮短車龍1至1.5公里，東隧入口車龍縮短0.5公里，故期望立法會通過政府的完整方案。

林提到，三隧分流的目標是紓緩繁忙時段過海交通擠塞情況，避免過海車龍無限延伸，波及非過海的交通，例如紅磡、銅鑼灣、觀塘和藍田一帶。他強調，雖然《草案》提出的方案難以採取徹底「清龍」為目標，但絕不能、亦不應因此裹足不前，他有信心是紓解隧道問題的重要一步。

林指，如《草案》獲通過，政府會繼續密切監察新收費計劃實施後交通情況，並通過《草案》賦予運輸署署長的權力，微調相關隧道收費，以達至改善隧道交通的目的。

林世雄稱解決擠塞需多管齊下 2025年公布運輸策略藍圖

他稱政府深深明白紓緩整體交通擠塞需要多管齊下，包括完善鐵路和道路網絡整體布局、優化公共交通系統、善用科技、推展「智慧出行」等措施，令社會經濟和普羅大眾得以受惠，而在2021年12月已展開《交通運輸策略性研究》，其中一個大方向是利用智能運輸科技和大數據分析，善用香港有限的路面空間，今年內會提出初步建議，並在2024年內推展一些嶄新的先導計劃，至2025年公布運輸策略藍圖。