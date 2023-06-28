楊何蓓茵率常秘及部門首長到浙江考察　訪余村及小癮．半日村等地

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）率領常任秘書長及部門首長在浙江省湖州市和嘉興市考察，深入了解基層治理和共同富裕的實踐經驗。她們一行人先後到訪安吉縣，考察余村及小癮．半日村等地，以及杭州Hello Kitty樂園、全國首個大熊貓落戶的縣級基地「中國竹子博覽園」、浙江自然博物院參觀，還有以農業、旅遊和文化為發展方向的安吉宋茗茶博園參觀。



楊何蓓茵表示浙江共同富裕和中國式現代化的成功實踐經驗讓高層公務員能親身了解如何解決發展中遇到的各種矛盾，相信返港後各人可將憑着自身的體會，於自身崗位和工作上制訂更多以民為本的政策，而考察地點不少都具綠色、旅遊和文化元素，結合天然寶貴資源優勢而轉型成功的例子，相信對不同崗位的同事也會有所啓發。



楊何蓓茵一行人在安吉縣，考察余村及小癮．半日村等地，以了解鄉村轉型，改善農村環境及增加農村收入的成功例子，並與當地居民和商鋪營運者傾談，了解他們的起居生活和經營情況。

余村於十多年前關閉了全縣導致嚴重污染的最大規模的採礦區，當地政府從環境整治入手，重新發現鄉村的價值，著手鄉村重塑和城鄉重構。沿着「綠水青山就是金山銀山」的理念，創建全國首個生態縣，發展鄉村旅遊經濟。安吉縣在多年深耕細作和努力下，加快綠色發展和推進基層治理現代化，走出了一條生態經濟化、經濟生態化的轉型升級之路，農民收入增加，城鄉收入的差距得以拉近，而達致共同富裕。

同樣地，民宿村落群小癮．半日村也是經過悉心改造後成為休閒旅遊、集藝術文化創意的綜合社區，由昔日村內青年多到城市工作的「空心村」，演變成今天吸引大批年輕人來此創業，讓旅客留下來享受鄉村生活。

此外，考察團亦到杭州Hello Kitty 樂園、全國首個大熊貓落戶的縣級基地「中國竹子博覽園」、浙江自然博物院參觀，還有以農業、旅遊和文化為發展方向的安吉宋茗茶博園參觀。

楊何蓓茵表示發展需要平衡對經濟利益和對環境及生活方式的影響，在發展的過程中也需要協助經濟能力較差的一群，讓他們也找到改善生活的機會。浙江共同富裕和中國式現代化的成功實踐經驗讓高層公務員能親身了解如何解決發展中遇到的各種矛盾，相信返港後各人可將憑着自身的體會，於自身崗位和工作上制訂更多以民為本的政策，為社區增強發展動力，改善市民生活。她又指今日的考察地點不少都具綠色、旅遊和文化元素，結合天然寶貴資源優勢而轉型成功的例子，相信對不同崗位的同事也會有所啓發。

考察團明天將繼續在浙江省考察。