李家超：無論如何9月照收高球場　否認行政霸道稱無決定是最差

特首李家超上任將近一年，他接受報章訪問，提到粉嶺高球場收地建屋爭議，直言：「無論如何政府會在9月1日收回32公頃用地，開放予市民使用」。他又指，粉嶺高球場的規劃將把環評報告納入考量中，包括建屋密度。



另外，新一屆政府強調「行政主導」，惟新作風被部分議員質疑漠視意見，李家超表示，關係演變過程當然要磨合，強調政府欣然接受不同意見及批評，他又舉例指：「有車行錯路去到懸崖邊，我拉回來、撥亂反正唔啱咩？」



粉嶺高球場收地建屋爭議不斷，商界至政圈都有有人表態，力爭保留球場。李家超在今日（29）刊出的報章訪問中表示，收回高球場建屋是上屆政府的決定，當時已有充分及熱烈討論，時至今日，辨論的論點仍然相約，直言：「某程度上是重覆緊當時的辯論，我們是辯論兩次、三次、多少次再作決定？」李家超重申，無論如何政府都會在9月1日收回32公頃用地，開放予市民使用，甚至提供場地予舉辦大賽的單位。

李家超重申，無論如何政府都會在9月1日收回粉嶺高球場32公頃用地，開放予市民使用，甚至提供場地予舉辦大賽的單位。（資料圖片/梁鵬威攝）

規劃署早前向城規會提交文件，建議將粉嶺高球場擬建公屋用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶，以待修訂佈局及密度。李家超表示，事件正在法定程序之中，城規會將會有決定和建議，強調唯一改變的是城規會會考慮環評報告，當中要求規劃時須考慮建屋密度。

被問到收回高球場起樓是否為了建立政府的管治威信，李家超表示：「不能說是因為想建立政府的威信，當然如果能建立是好事，但我想要讓人對政府有信心，政府做任何事情都有理有據」。

李家超否認行政霸道：我撥亂反正唔啱咩？

另外，政府在簡約公屋、輸入外勞，至昨天通過的「三隧分流」方案上的行事手法都被部分議員質疑為漠視意見，甚至有議員認為政府由「行政主導」變「行政霸道」，李家超表示，政府願意接受不同意見，甚至批評，但須看其出發點，若是為事情好，都是非常正面、有建設性，但若是用心不良、做破壞力量、做幌子、故意挑撥仇恨又不一樣。他舉例指：「有車行錯路去到懸崖邊，我拉回來、撥亂反正唔啱咩？」他以有人衝紅燈作喻，認為應責罵衝燈的人，而非質疑為何有紅燈。

李家超主動提到昨日（28日）通過俗稱「三隧分流」方案，他指方案影響駕駛者及乘客，故意見分歧是正常、健康，但經充分討論後要做決定，不能議而不決，「最差的決定是無決定，我們有決定之後仍有機會可修正，不行第一步，永遠去不到目的地。」